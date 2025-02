Z doniesień medialnych wynika, że projekt zakłada przekazanie USA 500 mld dolarów dochodów z eksploatacji surowców w zamian za dalszą pomoc. Kijów w ostatnich dniach stał na stanowisku, że w umowie nie ma nic o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Sekretarz skarbu Scott Bessent napisał na łamach "Financial Times", że dochody z ukraińskich zasobów naturalnych miałyby trafiać na specjalny, kontrolowany przez USA fundusz, służący długoterminowej odbudowie i rozwoju Ukrainy.

Umowa już niemal gotowa. Trump otrzyma, co chciał

Obecnie są dogadywane ostatnie szczegóły dotyczące umowy o surowcach mineralnych. Ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna poinformowała, że uzgodniono niemal wszystkie kluczowe kwestie.

"Ukraińskie i amerykańskie zespoły (negocjacyjne) są już na końcowym etapie negocjacji w sprawie umowy dotyczącej minerałów. Rozmowy były bardzo konstruktywne, uzgodniono niemal wszystkie kluczowe szczegóły" – napisała Stefaniszyna na platformie X.

Kijów przyznaje, że chce doprowadzić do jak najszybszego podpisania umowy. "Mamy nadzieję, że zarówno przywódcy USA, jak i Ukrainy podpiszą i zatwierdzą (to porozumienie) w Waszyngtonie tak szybko, jak to możliwe, aby podkreślić nasze długoterminowe zaangażowanie (we wzajemnych relacje) w nadchodzących dekadach" – stwierdziła Stefaniszyna.

Z kolei Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliski Wschód, przekazał, że umowa zostanie najprawdopodobniej sfinalizowana już w tym tygodniu.

Jeżeli chodzi o amerykańską pomoc dla Ukrainy, to Trump operuje kwotą 350 mld dolarów, jeśli chodzi o amerykańską pomoc dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji, podczas gdy Kijów twierdzi, że otrzymał około 90 mld dolarów.

