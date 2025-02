Trump podczas spotkania z Zełenskim wspomniał o Polsce

Polski wątek pojawił się w wypowiedzi Trumpa podczas jego piątkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu, w trakcie którego doszło między nimi do awantury.

Trump: Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski

– Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski – stwierdził amerykański przywódca.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza Polskiego Radia dotyczące podtrzymania zobowiązań sojuszniczych w NATO. Trump oświadczył, że podtrzymuje zobowiązanie wobec państw bałtyckich i całego NATO, choć zaznaczył, że Sojusz musi zwiększyć wydatki na obronność.

Rubio wskazał sojuszników, którzy zagrażają NATO

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio stwierdził w tym tygodniu, że zagrożeniem dla istnienia NATO są ci sojusznicy, którzy nie inwestują w wojsko. Jak dodał, chodzi o bogate kraje w Europie Zachodniej, takie jak Niemcy i Francja.

– Jedyne, co naraża NATO na ryzyko, to fakt, że mamy członków, którzy nie mają prawie żadnych armii lub których armie nie są zbyt skuteczne, ponieważ przez ostatnie 40 lat nie wydali na nie żadnych pieniędzy – powiedział Rubio w wywiadzie dla Fox News.

– Są kraje, które wydają 1,5 procent, 1 procent swojej gospodarki, a my po prostu nie możemy tego dalej dotować. To niesprawiedliwe i nie do utrzymania – argumentował sekretarz stanu USA.

– To właśnie naraża NATO na niebezpieczeństwo, ponieważ w niektórych przypadkach nie mamy sojuszników – powiedział.

Rubio wymienił też Polskę i Czechy jako tych, którzy dotrzymują swoich zobowiązań sojuszniczych. Zgodnie z szacunkami NATO Polska w 2024, pod względem relacji do PKB, wydała na obronność najwięcej ze wszystkich członków Sojuszu (4,12 proc.).

