Sekretarz stanu USA wskazał sojuszników, którzy zagrażają NATO

Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział w wywiadzie dla Fox News, że nie sądzi, by istnienie NATO było zagrożone. Jego zdaniem zagrożenie dla Sojuszu stwarzają te państwa członkowskie, które nie przeznaczają wystarczających środków na obronność.

– Jedyne, co naraża NATO na ryzyko, to fakt, że mamy członków, którzy nie mają prawie żadnych armii lub których armie nie są zbyt skuteczne, ponieważ przez ostatnie 40 lat nie wydali na nie żadnych pieniędzy – stwierdził Rubio. Dodał, że chodzi o bogate kraje w Europie Zachodniej, jak Niemcy i Francja.

Rubio: W niektórych przypadkach nie mamy sojuszników

– Mają dużo pieniędzy. Powinni inwestować je w swoje bezpieczeństwo narodowe, ale tego nie robią. Są kraje, które wydają 1,5 procent, 1 procent swojej gospodarki, a my po prostu nie możemy tego dalej dotować. To niesprawiedliwe i nie do utrzymania – argumentował.

– To właśnie naraża NATO na niebezpieczeństwo, ponieważ w niektórych przypadkach nie mamy sojuszników – powiedział.

Rubio wymienił Polskę i Czechy jako tych, którzy dotrzymują swoich zobowiązań sojuszniczych.

Szef NATO: Zwiększenie wydatków na obronność albo nauka języka rosyjskiego

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w styczniu w Parlamencie Europejskim, że wydatki na obronność na poziomie 2 proc. PKB są niewystarczające, aby zapewnić sojusznikom bezpieczeństwo w najbliższych latach.

– Teraz jesteśmy bezpieczni, ale nie będziemy bezpieczni za 4-5 lat. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy musieli kupić podręczniki do nauki języka rosyjskiego lub wyjechać do Nowej Zelandii – stwierdził.

Prezydent USA Donald Trump uważa, że państwa członkowskie NATO powinny wydawać 5 proc. PKB na obronność. Polska jest najbliżej tego progu, ponieważ w 2025 r. planuje przeznaczyć 4,7 proc. PKB (ok. 187 mld zł).

Zgodnie z szacunkami NATO Polska w 2024, pod względem relacji do PKB, wydała na obronność najwięcej ze wszystkich członków Sojuszu (4,12 proc.).

