Niemiecka gazeta: Francja blokuje decyzję NATO dotyczącą Polski

Jeśli Rosja zaatakuje NATO, największym problemem logistycznym będzie ciągłe zaopatrzenie wojsk na wschodniej flance w paliwo. Istniejący system rurociągów, zbudowany w czasach zimnej wojny, kończy się w Niemczech Zachodnich.

Jedna nitka łączy porty we Francji, Belgii i Holandii z Bramsche w Dolnej Saksonii i okolicami Ingolstadt w Bawarii. Druga dostarcza paliwo z Danii do Hohn w Szlezwiku-Holsztynie.

Według doniesień magazynu "Der Spiegel" rurociąg kończący się w Bramsche ma zostać przedłużony do Polski, a druga nitka ma zostać poprowadzona z Bawarii do Czech.

NATO chce przedłużyć rurociąg z Niemiec do Polski. "Decyzję blokuje Francja"

Przedłużenie rurociągu z Dolnej Saksonii do Polski ma kosztować 1 mld euro. Strona niemiecka liczy się z kosztami w wysokości 1 mln euro za kilometr trasy.

"Całkowity koszt rozbudowy sieci szacowany jest na 21 mld euro, z czego na Niemcy przypada ponad 3,5 mld euro. Realizacja całego projektu ma zająć 20-25 lat, ale rurociągi mają powstać do 2035 r." – podaje za "Spiegelem" polska redakcja Deutsche Welle.

Ostateczną decyzję w tej sprawie NATO ma podjąć do lata tego roku. "Jednak po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA kwestia finansowania projektu jest niepewna. Z informacji, do których dotarła redakcja wynika, że decyzję blokuje też Francja" – czytamy.

Na wojnie paliwo jest kluczowe

Przedłużenie systemu rurociągów jest koniecznie, ponieważ o ile amunicja i części zamienne do sprzętu wojskowego mogą być dostarczane drogą lotniczą, to w przypadku paliw ze względu na "gigantyczne potrzeby" byłoby to niemożliwe.

Planowana rozbudowa sieci przesyłowej jest – zdaniem strony niemieckiej – jest największym finansowanym przez NATO wojskowym projektem budowlanym. Opracowanie planów budowy rurociągów i zbiorników zlecił Komitet Wojskowy NATO.

