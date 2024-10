Tak według NATO może wyglądać atak Rosji w 2027 roku

Amerykańskie Centrum Wojen Nowej Generacji stworzyło możliwy scenariusz inwazji. W jego opracowaniu brali udział byli naczelni dowódcy wojsk NATO i USA w Europie, generałowie Philip Breedlove i Ben Hodges – pisze "Bild".

Według scenariusza do ataku dochodzi w 2027 r. Armia rosyjska rozpoczyna inwazję na Łotwę i jednocześnie atakuje Litwę, wykorzystując obwód kaliningradzki i terytorium Białorusi jako przyczółki. Oddziały NATO zlokalizowane w krajach bałtyckich zmuszone są do odwrotu do czasu przybycia głównych sił.

Niemcy mają bronić Litwy

W najgorszym przypadku wysłanie posiłków, zgodnie z art. 5 dotyczącym zbiorowej obrony Sojuszu, zajmie 10 dni. W tym czasie główną rolę w obronie krajów bałtyckich ma odgrywać wojsko niemieckie.

Obecnie na Litwie stacjonuje około 800 żołnierzy Bundeswehry w ramach grupy bojowej NATO. Siły niemieckie są wyposażone w "znaczną ilość" sprzętu, w tym czołgi Leopard 2. Do końca 2027 r. kontyngent ma zwiększyć się do pełnej brygady w liczbie 4800 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych, a także 44 Leopardów 2.



Gen. Breedlove uważa, że głównym zadaniem tych żołnierzy i jednostek rotacyjnych innych krajów NATO będzie "utrzymywanie pozycji do czasu przybycia dużych sił" Sojuszu. – Musimy kupić jak najwięcej czasu. Najpierw będzie wsparcie powietrzne, potem flota, a na końcu ciężkie siły lądowe – powiedział.

Symulacja wojny NATO z Rosją

Zgodnie ze scenariuszem, w ciągu pierwszych trzech dni armii rosyjskiej udaje się zająć Łotwę i wykorzystać okupowane terytoria do ataku na Litwę, ale niemiecki batalion czołgów oskrzydla ją, co pozwala zatrzymać natarcie. Piątego dnia symulowanej wojny 44 czołgi Leopard 2 opuszczają Litwę, a siódmego dnia ruszają za siłami rosyjskimi nacierającymi z Łotwy. Co więcej, zgodnie z symulacją, w ciągu trzech dni wojska niemieckie pokonują liczebnie przeważającą armię rosyjską.

Pod koniec dziesięciodniowej bitwy siły litewskie straciły 17 czołgów, 145 pojazdów opancerzonych i 3650 żołnierzy, podczas gdy siły rosyjskie straciły 411 czołgów, 1019 pojazdów opancerzonych i 11 420 żołnierzy. Jednak z analizy symulowanych wydarzeń wynika, że do czasu przybycia posiłków Litwa byłaby "zdewastowana i częściowo okupowana".

Autorzy symulacji zauważają, że przedstawiony scenariusz jest najgorszym możliwym scenariuszem, którego można by uniknąć poprzez zwiększenie wydatków na obronność do 4 proc. PKB, rozmieszczenie większej liczby sił NATO, w tym helikopterów szturmowych Apache oraz przyspieszenie reakcji Zachodu na zagrożenia.

