Roderich Kiesewetter z CDU uważa, że może dojść do wojny z Rosją. Polityk zwrócił się do nauczycieli z niemieckich szkół, by przygotowywali uczniów na ten konflikt.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce wprowadzenia obrony cywilnej do programu nauczania. W rozmowie z "Handelsblatt" rzecznik ds. obrony Roderich Kiesewetter ocenia, że "szkoły muszą przygotować dzieci na wojnę, ponieważ są one szczególnie podatne i wyjątkowo narażone w przypadku zagrożenia". W ostatnim czasie głośnym echem odbiły się słowa generała Carstena Breuera, inspektora generalnego Bundeswehry, który w trakcie konferencji bezpieczeństwa w Berlinie wprost mówił o wojnie z Putinem. – Rosja może być gotowa do zaatakowania terytorium NATO w ciągu czterech do siedmiu lat – ocenił. Sam Kiesewettera podkreśla, że jego kraj jest nieprzygotowany na konflikt w tej skali. Polityk wskazał, że Niemcy posiadają zacofane struktury zarządzania kryzysowego i brakuje im odporności na zagrożenia militarne. Trump rozważa sankcje na Rosję Według źródeł zbliżonych do Białego Domu, prezydent Trump wyraził ostatnio frustrację z powodu braku istotnych rezultatów w toczących się negocjacjach. W prywatnych rozmowach miał być "wściekły" z powodu ostatnich wypowiedzi Putina na temat Ukrainy. Osoba zaznajomiona z sytuacją przekazała, że jeśli do końca miesiąca nie zostanie zawarte porozumienie o zawieszeniu broni, Trump może rozważyć nałożenie dodatkowych sankcji na Rosję — zarówno w drodze dekretu prezydenckiego, jak i poprzez apel do Kongresu o wprowadzenie nowych regulacji. Warto przypomnieć, że zaledwie tydzień wcześniej Steve Witkoff gościł Kiriłła Dmitriewa w Waszyngtonie. Spotkanie miało na celu przełamanie impasu w rozmowach między przedstawicielami obu krajów. Trwające obecnie rozmowy w Petersburgu mogą być kolejną próbą wypracowania warunków zawieszenia broni i rozpoczęcia realnego procesu politycznego, mającego na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Czytaj też:

