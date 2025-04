Trump o rosyjskich atakach: To jakiś koszmar

W piątek (4 kwietnia) wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zginęło co najmniej 19 osób, w tym 9 dzieci. Rannych zostało ponad 70 osób. Władze miasta ogłosiły trzydniową żałobę (w dniach 7-9 kwietnia).

We wtorek Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, co sądzi o rosyjskich atakach.

– Rosjanie bombardują jak szaleni. Co tam się dzieje? Diabli wiedzą. To wszystko wygląda bardzo źle. Rozmawiamy z obiema stronami. Coś się niby rusza, ale te ataki z ostatniego tygodnia to koszmar. Naprawdę okropne – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy USA-Rosja i USA-Ukraina

Kolejna runda rozmów delegacji rosyjskiej i amerykańskiej odbędzie się w czwartek 10 kwietnia w Stambule. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Delegacja Ukrainy będzie w piątek i sobotę wizytę w USA, gdzie odbędą się rozmowy z amerykańskimi władzami o umowie o minerałach – powiadomiła agencja Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Do Stanów Zjednoczonych udadzą się ukraińscy wiceministrowie gospodarki i sprawiedliwości. Kijów wybrał też międzynarodową kancelarię prawną, która ma doradzać stronie ukraińskiej podczas negocjacji.

Umowa surowcowa

Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha potwierdził, że władze w Kijowie dostały od amerykańskiej administracji nowy, kolejny już projekt umowy surowcowej i konsekwentnie współpracują z partnerami amerykańskimi, by podpisać porozumienie.

Amerykański prezydent Donald Trump ostrzegł pod koniec marca, że prezydent Ukrainy będzie miał "duże problemy", jeśli wycofa się z porozumienia. Podczas dyskusji o umowie w parlamencie Ukrainy doszło do awantury. 58-stronicowy dokument został znacznie rozbudowany w stosunku do poprzednich wersji. Analitycy przewidują jednak, że USA i Ukraina ostatecznie zdołają wypracować porozumienie i umowa zostanie zawarta.

Tak zwane Metale ziem rzadkich, zwane też pierwiastkami ziem rzadkich, to grupa 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą: skand, itr, lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb oraz lutet.

