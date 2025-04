Awaria na Mazowszu. Mieszkańcy bez wody

Jak podaje radio RMF FM, usuwanie usterki może potrwać nawet kilka godzin.

Sytuacja stanowi największy problem dla mieszkańców centrum Siedlec. Kilka tysięcy z nich ma suche krany lub – po odkręceniu kurków – widzi tylko nikły strumień wody z powodu niskiego ciśnienia.

Apel do mieszkańców

"Wodociągowcy zaapelowali do mieszkańców, by ze względu na trudną sytuację i deficyt wody powstrzymali się od podlewania ogródków" – czytamy na rmf24.pl.

Właśnie trwa ustalanie przyczyny awarii.

Usuwanie usterki, która doprowadziła do tak trudnej dla mieszkańców sytuacji, może trwać kilka godzin.

Kolejna taka awaria na Mazowszu

Do podobnej sytuacji doszło na początku kwietnia w Otwocku i Karczewie (woj. mazowieckie). Po awarii wodociągu woda była niezdatna do picia i do celów sanitarnych. Lokalne władze apelowały o zostawienie dzieci w domu.

O awarii sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie prezydent Jarosław Margielski poinformował w środę (2 kwietnia) w mediach społecznościowych. Określił ją jako "bardzo poważną". Może ona potrwać nawet kilka dni.

– W związku z awarią magistrali wody surowej oraz filtrów na stacji uzdatniania wody nastąpiła przerwa w dostawie wody. Po przywróceniu dostarczania wody woda nadal nie będzie zdatna do wykorzystania na cele spożywcze i sanitarne – przekazał Margielski.

Margielski zapewnił, że przygotowywane są punkty dystrybucji wody pitnej.

Apel do mieszkańców

– Ponad 80 proc. Otwocka jest w tej chwili bez dostaw wody, również teren miasta Karczew jest bez dostawy wody. Obecnie trwają prace polegające na przywróceniu sprawności stacji uzdatniania wody i zasileniu magistrali wodą surową – przekazał wówczas Margielski.

Mieszkańcy gminy otrzymali SMS z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: "Uwaga! Woda niezdatna do spożycia i celów sanitarnych w Otwocku i Karczewie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź lokalne komunikaty".

Na stronie internetowej miasta Otwocka napisano, że "pracownicy OPWiK (Oczyszczalnia ścieków Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – red.) intensywnie pracują nad przywróceniem odpowiedniej jakości wody". O wszelkich zmianach władze mają informować na bieżąco.

Czytaj też:

Zatrucie mundurowych. Gwałtownie wzrosła liczba chorychCzytaj też:

Groźne bakterie w wodzie. Zagrożenie dla ludzi