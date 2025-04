Macron wykluczony z rozmowy Zełenski-Trump? "Trzecie krzesło"

Prezydent USA Donald Trump przeprowadził krótką rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Mimo napiętych harmonogramów politycy spotkali się w bazylice Świętego Piotra.

Niezależny białoruski serwis Nexta opublikował nagranie, na którym widać, jak prezydent Ukrainy zmierza z Donaldem Trumpem w kierunku trzech ustawionych krzeseł. Wołodymyr Zełenski w pewnej chwili ogląda się za siebie i wita z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji podaje mu rękę, a po chwili Donald Trump zaczyna coś mówić do prezydenta Francji i Zełenskiego. W kolejnym ujęciu widać już tylko rozmowę Trumpa z przywódcą Ukrainy.

Nexta sugeruje, że trzecie krzesło miało być właśnie dla Macrona, który, zgodnie z wolą Wołodymyra Zełenskiego, również miał wziąć udział w spotkaniu. Na to miał nie zgodzić się przywódca USA. "Zełenski chciał, aby Macron dołączył do rozmowy z Trumpem, więc Watykan ustawił trzy krzesła, ale Trump odrzucił ten pomysł i powiedział Macronowi, że będzie to rozmowa w cztery oczy z Zełenskim" – czytamy.

Rozmowa o zawieszeniu broni

Po uroczystościach Zełenski opublikował w sieci krótki komentarz.

"Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" – napisał Zełenski w komunikatorze internetowym Telegram.

Jak podkreślił, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Zełenski podziękował Trumpowi. Rozmowa, jak poinformował rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow, trwała ok. 15 minut.

