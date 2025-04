Prezydent Duda w Estonii: Przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia

Prezydent spotkał się z kierownictwem politycznym Estonii, w tym z prezydentem Alarem Karisem i przewodniczącym tamtejszego parlamentu, a także z Polakami mieszkającymi w Republice Estońskiej.

W ramach wizyty prezydenci wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Andrzej Duda mówił m.in. o wzajemnych relacjach gospodarczych i kwestiach bezpieczeństwa regionu oraz współpracy w tym zakresie. Podziękował Estończykom za pomoc udzieloną, kiedy rozpoczął się hybrydowy atak na Polskę ze strony Białorusi z wykorzystaniem imigrantów. – Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i obecność estońskich żołnierzy, którzy wspierali polskich obrońców granicy. Wtedy nie mieliśmy zbudowanej bariery na granicy – powiedział.

Prezydent Andrzej Duda w Estonii

– Dziękuję za zaproszenie do odbycia tej państwowej wizyty w Estonii, która jest zarazem pożegnalną. Ma ona także szczególną symbolikę. W 2015 r., gdy zostałem zaprzysiężony na prezydenta RP, po trzech tygodniach, 23 sierpnia odbyłem tu swoją pierwszą prezydencką zagraniczną wizytę. Wtedy pokazaliśmy naszą jedność w Europie Śr. W 2020 r. razem z Prezydentem Karisem zrobiliśmy to znów jadąc wspólnie do Kijowa – powiedział prezydent Duda.

Waga Inicjatywy Trójmorza i NATO

– Ta wizyta ma także wymiar praktyczny. Przygotowujemy się do dwóch ważnych wydarzeń. Przed nami Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Warszawie 28 i 29 kwietnia – cieszę się, że Prezydent Karis weźmie w nim udział – oraz Szczyt NATO w Hadze – powiedział prezydent, przypominając o znaczeniu współpracy w tych formatach.

– Mówiliśmy dziś również o mojej inicjatywy podniesienia wydatków na obecność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zarówno Polska jak i Estonia nie mają problemu z wydatkami na obronność. W obu naszych krajach toczy się dyskusja, by jeszcze je podnieść. [...] Chcemy rozszerzać naszą współpracę na rynku zbrojeniowych. Jesteśmy zwolennikami tego, aby w Europie prowadzona była polityka, która pozwala rozwijać rodzimy przemysł zbrojeniowy – mówiła głowa państwa. – Powinniśmy starać się, aby być w Europie jak najbardziej samowystarczalni, przede wszystkim jeśli chodzi o produkcję amunicji, czego bardzo nam w Europie brakuje – dodał.

