Trump zapowiedział najwyższy budżet wojskowy w dziejach USA

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła rekordowy budżet obronny o wartości prawie 1 biliona dolarów, co oznacza, że będzie to największy budżet obronny w dziejach Stanów Zjednoczonych. Kwotę podał prezydent Donald Trump podczas spotkania z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, w Białym Domu.

Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth zapowiedział, że każdy dolar zostanie wykorzystany "na gotowość bojową i skuteczność".

Rekordowy budżet wojskowy USA

Obecny budżet obronny Stanów Zjednoczonych to około 895 miliardów dolarów. Eksperci szacują, że jeśli administracja Trumpa zdecyduje się przeznaczyć 5 proc. swojego PKB na wojsko – czego oczekuje również od sojuszników z NATO – kwota mogłaby sięgnąć aż 1,46 biliona dolarów.

– Chcemy stąd wyjść ze świadomością, że jesteśmy na [...] realistycznej drodze do tego, aby każdy z członków zobowiązał się i spełnił obietnicę osiągnięcia wydatków do 5 proc. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych – powiedział w ub. tygodniu sekretarz stanu Marco Rubio przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

Ograniczenie niepotrzebnych wydatków rządowych

Jednocześnie ze wzrostem wydatków obronnych, administracja Trumpa – za pośrednictwem Departamentu Efektywności Rządowej kierowanego przez Elona Muska prowadzi zapowiadaną politykę mającą zrównoważyć budżet poprzez zakończenie niepotrzebnych wydatków rządowych i umożliwić zasilenie armii bez dodatkowego zadłużenia. Chodzi o usprawnienie działań rządu federalnego poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa, oszustw i nadużyć. Działania w tym zakresie trwają.

