W Europie powstaje plan na wypadek aneksji Grenlandii przez USA

Operacja wojskowa USA przeprowadzona w minionym tygodniu, w wyniku której pojmano przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, rozbudziła obawy, że podobny los może spotkać Grenlandię.

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że temat wyspy pojawi się w środę (7 stycznia) w rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W Paryżu odbędzie się spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, w którym uczestniczył będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSZ Niemiec Johann Wadephul.

Według francuskiego ministra, Europejczycy powinni "zachować ostrożność" w kwestii Grenlandii i "nie wyolbrzymiać niektórych głosów, które docierają" ze Stanów Zjednoczonych. – Rozmawiałem wczoraj przez telefon z sekretarzem stanu Marco Rubio, który wykluczył możliwość, że to, co wydarzyło się w Wenezueli, powtórzy się na Grenlandii – przekonywał Barrot.

Agencja prasowa Reuters podała, że sojusznicy USA, w tym Francja i Niemcy, ściśle współpracują nad planem reakcji na groźbę przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

Biały Dom o Grenlandii: Wykorzystanie wojska zawsze jest opcją

W oświadczeniu wydanym we wtorek (6 stycznia) przez Biały Dom napisano, że prezydent Donald Trump uważa pozyskanie Grenlandii za priorytet bezpieczeństwa narodowego USA, niezbędny do "odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki".

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący" – czytamy.

Wysoki rangą urzędnik amerykański, który zastrzegł sobie anonimowość, powiedział agencji Reutera, że Trump i jego doradcy omawiają różne sposoby przejęcia Grenlandii, obejmujące zakup wyspy przez Stany Zjednoczone lub zawarcie paktu o wolnym stowarzyszeniu.

Rubio miał powiedzieć podczas tajnego spotkania z przedstawicielami Kongresu, że groźby Trumpa wobec Grenlandii nie oznaczają rychłej inwazji i że celem jest odkupienie wyspy – podał Reuters, powołując się na dwa źródła.

