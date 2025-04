Tłumy na wiecach Mentzena. "Nie pozwolę na masowe migracje"

Mentzen zamierza odwiedzić w toku kampanii wszystkie powiaty w Polsce. Do tej pory nie zrobił tego żaden kandydat.

W socjal mediach Konfederacji można zobaczyć zdjęcia świadczące o tym, że wiece Mentzena cieszą się bardzo wysoką frekwencją. W pierwszych miesiącach kampanii spotkania odbywały się w mniejszych miejscowościach – kilka miejscowości dziennie. Obecnie kandydat pojawia się także w większych miastach.

Nie dla masowej migracji i Zielonego Ładu

W trakcie wystąpienia w Radomiu Mentzen przypomniał swoje najważniejsze postulaty. W wydarzeniu uczestniczyli również jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak i europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik.

Lider Konfederacji podkreślił, że Polacy zasługują na bezpieczeństwo i przypomniał o zdecydowanym i konsekwentnym sprzeciwie swojego obozu politycznego wobec masowej migracji do Polski. – Uszczelnię granice. Nie pozwolę na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to im ten radiowóz skonfiskujemy. Policjantów aresztujemy, a migrantów odeślemy, bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz – powiedział poseł Konfederacji.

Polityk zaznaczył, że unijny pakt migracyjny zakładający m.in. relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w Europie Wschodniej, musi zostać odrzucony.

Mentzen przypomniał, że doprowadzi do odrzucenia przez Polskę unijnego Zielnego Ładu, co przełoży się na obniżkę cen energii. To z kolei oznacza niższe rachunki za prąd, za ogrzewanie oraz koszty produkcji. Jak tłumaczył, Zielony Ład musi być odrzucony również dlatego, że niszczy polskie rolnictwo i polski przemysł.

Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę

Mentzen podkreślił, że Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne.

– Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka, bo tu jest Polska. To my tu jesteśmy u siebie, a nie oni. To oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich – powiedział kandydat Konfederacji na prezydenta.

Mentzen przypomniał wielokrotnie wyrażaną deklarację, że jako polski prezydent nie pozwoli na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. – Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to – zapewnił jeden z liderów Konfederacji.

Polityk przypomniał również jedno z najważniejszych haseł Konfederacji – silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. – Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmuje się nimi dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu – powiedział Mentzen.

Kim jest Sławomir Mentzen?

Mentzen z zawodu jest doradcą podatkowym, właścicielem kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Nie pobiera poselskiej pensji. Ma doktorat z ekonomii. Od października 2022 r. jest prezesem partii Nowa Nadzieja.

Kandydat Konfederacji zapewnił, że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Mentzen zapewnia, że jeśli zostanie prezydentem, nie pozwoli na to, żeby Polska została wciągnięta do wojny.

22 lutego w Bełchatowie odbyła się konwencja prezydencka Mentzena. Jego program jest dostępny na stronie mentzen2025.pl. Poszczególne punkty programowe są także omawiane w oddzielnych odcinkach na jego kanale na YouTube.

