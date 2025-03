Konto sztabu Trzaskowskiego na X zawieszone. "Miał za dużo poglądów na raz"

"Konto @Trzaskowski2025 zawieszone. Na tym ma polegać wolność słowa na X? Źle to wygląda… Znacie powody? #Trzaskowski2025" – przekazał w środę na platformie X Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Widocznie miał za dużo poglądów na raz..." – skomentował Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS.

Nie wiadomo, za co konkretnie zostało zawieszone konto promujące Rafała Trzaskowskiego w trakcie kampanii prezydenckiej. Głos w sprawie zabrała rzecznik klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. – Ustalamy, co się mogło wydarzyć. Robimy wszystko, żeby je odblokować, bo nie było tam żadnych treści niewłaściwych – powiedziała Dorota Łoboda, cytowana przez portal Interia.

Konto Trzaskowski2025 obserwowało na platformie X ponad 17 tys. użytkowników.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00. Dotychczas złożenie podpisów do PKW ogłosiło tylko dwóch kandydatów – Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość) oraz Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej).

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 30 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Są to komitety: Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Macieja Maciaka, Marka Wocha, Wiesława Lewickiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca, Pawła Tanajno, Dawida Jackiewicza, Aldony Skirgiełło, Dominiki Jasińskiej, Joanny Senyszyn, Krzysztofa Tołwińskiego, Piotra Szumlewicza, Eugeniusza Maciejewskiego, Katarzyny Cichos, Jana Kubania, Włodzimierza Rynkowskiego, Marcina Bugajskiego, Artura Bartoszewicza, Kamila Całek, Jolanty Dudy, Krzysztofa Sitko i Jakuba Perkowskiego. Dwa kolejne (Sebastiana Rosa i Marty Ratuszyńskiej) czekają na rejestrację.

28 kwietnia 2025 r. PKW ogłosi ostateczną listę kandydatów w wyborach prezydenckich 2025.

