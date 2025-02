Najnowszy sondaż prezydencki. Tak chcą głosować Polacy

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego. Jak wskazano, na około trzy miesiące przed głosowaniem, udział w wyborach (z co najmniej 99-proc. prawdopodobieństwem) zapowiada 71 proc. uprawnionych do głosowania.

Mentzen zbliża się do Nawrockiego

Największym poparciem cieszy się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego głos chce oddać 34 proc. respondentów. Na drugim miejscu w sondażu znalazł się popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki – 25 proc., a na trzecim – Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego wskazało 17 proc. badanych.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (Polska 2050) – 5 proc. poparcia, Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) i Krzysztof Stanowski (dziennikarz, założyciel Kanału Zero) – po 3 proc., Magdalena Biejat (Nowa Lewica) i Adrian Zandberg (Razem) – po 2 proc. oraz Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 1 proc.

Pozostali kandydaci, którzy do czasu realizacji badania zgłosili chęć udziału w wyborach i zarejestrowali swoje komitety wyborcze, mają znikome (poniżej 0,5 proc.) lub zerowe poparcie. Ponadto 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w dniach 17-20 lutego na próbie 1002 respondentów.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

