Kto ma większe szanse w II turze z Trzaskowskim? Zaskakujące wyniki sondażu

Z sondażu Research Partner, którego wyniki przekazano portalowi natemat.pl, dowiadujemy się, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski może liczyć na 33,7 proc. głosów. Drugie miejsce w wyścigu zajmuje popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego popiera 24,7 proc. respondentów.Ostatnie miejsce na podium przypadło Sławomirowi Mentzenowi, który cieszy się poparciem 16,8 proc. ankietowanych.

Na Szymona Hołownię z Trzeciej Drogi chce głosować 7,2 proc. uczestników sondażu, na Magdalena Biejat z Lewicy 3 proc, na

Marka Jakubiaka 1,8 proc., a na Adriana Zandberga – 1,4 proc.

Opcję "inny kandydat" zaznaczyło 3,1 proc. badanych, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 8,2 proc.

Kto trudniejszy dla Trzaskowskiego w II turze?

W sondażu zbadano również, kto okazałby się większym wyzwaniem dla Rafała Trzaskowskiego w II turze. Okazuje się, że bez względu na to, czy przyjdzie mu się zmierzyć z Mentzenem czy Nawrockim, prezydent Warszawy może oczekiwać zwycięstwa.

Gdyby doszło do wyboru między kandydatem KO a Karolem Nawrockim, to Trzaskowski zdobyłby 48 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki – 39 proc. Ponadto 7,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 5,3 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Gdyby jednak w II turze zmierzyłby się z Mentzenem to Trzaskowski mógłby liczyć na 46,9 proc. głosów. Z kolei na kandydata Konfederacji zagłosowałoby 38,9 proc. Polaków. Do tego 7,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 7,1 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Okazuje się zatem, że minimalnie, ale jednak to Mentzen ma większe szanse na zwycięstwo, gdyż oddziela go od kandydata KO 8 pkt. proc., podczas gdy Nawrockiemu brakuje 9 pkt. proc.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga, Wiesława Lewickiego, Macieja Maciaka, Magdaleny Biejat, Marka Wocha, Marka Jakubiaka, Karola Nawrockiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca oraz Pawła Tanajno.

Zamiar kandydowania zgłosili również: Artur Bartoszewicz, Katarzyna Cichos, Dawid Jackiewicz, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Piotr Szumlewicz oraz Aldona Skirgiełło.

Czytaj też:

Mentzen wejdzie do drugiej tury? Polacy ocenili szanse kandydata KonfederacjiCzytaj też:

Polacy niezadowoleni z rządu. Leszczyna: To przez sytuację na świecie