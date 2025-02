Polacy niezadowoleni z rządu. Leszczyna: To przez sytuację na świecie

Uczestnikom badania przeprowadzonego na zlecenie RMF FM przez firmę Opinia24 zadano pytanie: "Czy jest Pan(i) zadowolony (a) z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska?". Wyniki są niekorzystne dla premiera i jego ministrów tworzących koalicyjnych rząd w ramach KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Zadowolonych z rządu jest łącznie 33 proc. respondentów. 7 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", natomiast 24 proc. – "raczej tak". Zdecydowanie źle na temat rządu wypowiedziało się 33 proc. respondentów, w tym 24 proc. oceniło go "raczej" negatywnie. Niezadowolonych z działań rządu jest w sumie 57 proc. pytanych. Działań rządu nie potrafi jednoznacznie ocenić 12 proc. badanych.

Leszczyna wyjaśnia

Skąd tak słabe notowania gabinetu Donalda Tuska po zaledwie 14 miesiącach rządów? – Na pewno wpływ na to ma ogólna sytuacja na świecie. (...) Właściwie jest pokolenie, które w ogóle nie pamięta sytuacji, w której mówimy o wojnie, która ma szansę się zakończyć, a jednocześnie wokół tego zakończenia wojny niemal zmienia się geopolityka i sojusze, co do których jesteśmy pewni, że one przetrwają, są w chwilowym kryzysie – przekonywała w Polsat News minister zdrowia.

– To na pewno wywołuje wśród wszystkich, także wśród nas, polityków, a już na pewno w ogóle wśród obywateli, niepokój. Jak ludzie się niepokoją, obawiają, nie wiedzą, czy nasza stabilna, bezpieczna przyszłość jest zagwarantowana, to te nastroje spadają i wtedy pewnie spada też poparcie dla rządu – stwierdziła Leszczyna.

Szefowa MZ podkreśliła: – Jesteśmy silnym państwem. Mamy wysokie nakłady na obronę narodową i naprawdę jesteśmy, po pierwsze, partnerem USA i tego chyba nikt nie kwestionuje (…), a po drugie jesteśmy bardzo ważnym krajem UE i tego z pewnością też nikt nie kwestionuje. To nam daje gwarancję bezpieczeństwa.

