Kaczyński wesprze kampanię Nawrockiego? Prezes PiS zabrał głos

Kandydujący na urząd prezydenta prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki do końca kampanii wyborczej ma odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. W rozmowie z "Super Expressem" szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker przekazał, że kampania "wchodzi w kolejny etap". – Włączamy wyższy bieg. Po tym, jak Karol Nawrocki odwiedził sto powiatów, na spotkaniach z wyborcami będą pojawiali się czołowi politycy naszej formacji. Także prezes Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Polakami – powiedział poseł PiS.

"Super Express" podał, że lider Prawa i Sprawiedliwości ruszy w trasę w połowie lutego. Do sprawy odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie sam Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Nie ruszałem w trasę nawet z obecnym prezydentem

– Ja w trasę nie ruszałem nawet z obecnym prezydentem. Nie sądzę, żeby ta pomoc była potrzebna – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński ocenił dotychczasową kampanię Karola Nawrockiego. – Idzie mu bardzo dobrze, ma bardzo duże powodzenie podczas spotkań, bardzo dobrze przemawia. Zaczął się już środkowy okres kampanii, który jest mniej spektakularny, ale potrzebny, bo trzeba docierać do ludzi, trzeba rozmawiać z Polakami wszędzie, gdzie można – oznajmił polityk. – Pan Nawrocki będzie z całą pewnością we wszystkich powiatach. (...) Natomiast zadaniem tych, którzy wspierają – zarówno tych, którzy są partyjni, jak i tych niepartyjnych, obywatelskich – jest wspierać także i jeszcze w innych miejscach, gminach – dodał.

– Uważam, że kampania jest prowadzona w sposób prawidłowy – podkreślił.

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich poparło prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Formalnie Karol Nawrocki został rekomendowany przez Komitet Obywatelski.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

