"Dostaniecie ode mnie sygnał". Nawrocki zwrócił się do wyborców

W czwartek kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki odwiedził województwo lubelskie. Był w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, a na koniec w Zamościu.

– Nikt nie będzie pouczał polskiego rolnika, jak ma się zajmować polskim gospodarstwem. Nikt nie będzie Zielonym Ładem niszczył polskich gospodarstw rolnych. (...) Nikt nie będzie polskiemu leśnikowi mówił, jak się lasem zajmować, bo ten polski leśnik od 100 lat zajmuje się lasem i wie, jak prowadzić do zrównoważonej gospodarki leśnej. My tu, w Zamościu i na ziemi zamojskiej, mamy piękne, wielkie tradycje – mówił.

Strzelnica w każdym powiecie

Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie był członkiem partii PiS, ale ma "wielki szacunek do tego środowiska politycznego, za to, jak Polska w latach 2015-2023 się rozwijała, niezależnie od tego, czy jest to powiat, czy małe miasto, czy wielkie miasto". – Był program, pomysł, strategia zrównoważonego rozwoju. (...) Były na to pieniądze, a dzisiaj – jak potwierdzają samorządowcy w całej Polsce – pieniędzy nie ma i nie wiemy, czy nie ma i nie będzie, czy nie ma – przypomniał.

Kandydat na prezydenta przyznał także, że jest zwolennikiem pomysłu, aby w każdym powiecie znajdowała się strzelnica.

Nawrocki: Nie damy sobie zabrać zwycięstwa

Przypomnijmy, że politycy koalicji rządzącej nie uznają Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W Polsce trwa debata na temat tego, kto stwierdzi ważność wyborów prezydenckich.

– Gdyby okazało się, że w państwie polskim wybrany demokratycznie prezydent RP nie może wejść do Pałacu Prezydenckiego, to wtedy państwu gwarantuję, że dostaniecie ode mnie sygnał, bo zwycięstwa sobie w trosce o Polskę nie damy zabrać – zadeklarował Karol Nawrocki w Zamościu.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Dotychczas swój start zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (związkowiec i publicysta), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos, Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero), Joanna Senyszyn (była poseł i europoseł), Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców), Sławomir Grzywa (Sami Swoi), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju) oraz Aldona Skirgiełło (Samoobrona).

Czytaj też:

Nowa kandydatka w wyborach prezydenckich. Jest znana z programu TTVCzytaj też:

Będzie pierwszy pozew w trybie wyborczym? Poszło o spotkania z Mentzenem