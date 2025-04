Za komuny były procesy pokazowe – nazwa stąd, że nie chodziło o sprawiedliwość ani o ukaranie sprawców czegokolwiek, chodziło o POKAZANIE, kto ma władzę, że ma władzę absolutną i może zrobić wszystko każdemu. Do procesów pokazowych brano ludzi kompletnie niewinnych – właśnie po to, by się naród dowiedział, że mogą zrobić wszystko, każdemu, nawet kompletnie niewinnemu, o którym wszyscy wiedzą, że jest niewinny.