"Do Rzeczy" nr 15: Kim Pan jest, Panie Mentzen?

Czy kandydat Konfederacji jest aż tak dobry? Czy stoi za nim genialny sztab? A może cała siła Mentzena wyrasta ze słabości jego kontrkandydatów i zmęczenia Polaków telenowelą, w której główne role grają Kaczyński i Tusk? – rozważa Paweł Zdziarski w tekście "Kim pan jest, Panie Mentzen?".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Co może zrobić władza, jeśli nie uda się jej w żaden sposób "zorganizować" odpowiedniego wyniku wyborów prezydenckich? Najbardziej prawdopodobne wydaje się ogłoszenie stanu nadzwyczajnego. A Donald Tusk może być jednego pewien: Unia Europejska w obecnym kształcie żadnych jego działań nie zakwestionuje, a wręcz przeciwnie – poprze je – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Czy Tusk rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego".

– W krakowskim Hangarze Czyżyny oglądać można wystawę "Frida Immersive", poświęconą jednej z najwybitniejszych artystek XX stulecia – meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo. To nadarzająca się okazja do tego, by przybliżyć biografię i twórczość tej niezwykłej kobiety – stwierdza Łukasz Czarnecki w artykule “Pasje rewolucjonistki”.

– Na czołówki portali powrócił pomysł wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Taka misja pozornie brzmi efektownie, jednak w rzeczywistości to igranie z ogniem. Rzecz nie dotyczy strachu przed Rosją czy niechęci wobec Ukrainy. Chodzi o chłodną analizę: dla Polski taka misja jest po prostu zbyt ryzykowna – zauważa Jan Fiedorczuk w tekście "Polacy na front?".

– Dartmoor – to słowo dla Anglików jest symbolem najcięższego więzienia położonego na nieprzychylnej człowiekowi ziemi. Dziś samo więzienie jest zamknięte, ale obejrzeć można przywięzienne muzeum. Niewykluczone jednak, że stare mury znów wypełnią się więźniami – pisze Piotr Semka w tekście "Więzienie Królowej – to brzmi dumnie".

– W miarę postępów w budowie demokracji liberalnej walka klasowa się zaostrza. Anulowanie wyborów w Rumunii niektórzy bagatelizowali. Wykluczenie przez sąd z wyborów prowadzącej w sondażach przywódczyni opozycji w tak dużym kraju jak Francja oznacza jednak, że nie ma już żadnych granic w ograniczaniu decyzji europejskich narodów – alarmuje Kacper Kita w artykule "Egzekucja demokracji nad Sekwaną".

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha ostro odpowiada Piotrowi Zarembie.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 7 kwietnia 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.