Frekwencyjna klapa. Co dalej z programem wGotowości?

Choć zainteresowanie szkoleniami obronnymi ma być bardzo duże, problemem okazała się frekwencja. Jak podaje Wirtualna Polska, w niektórych jednostkach na zajęcia nie zgłasza się nawet połowa zapisanych uczestników.

Spadająca frekwencja mimo dużej liczby zgłoszeń

Program wGotowości ruszył w weekend 22 listopada. Zgłosiło się do niego ponad 18 tys. osób, z czego 13 tys. otrzymało miejsce, a kolejne 5 tys. trafiło na listy rezerwowe. Mimo tak dużej liczby chętnych, część kursantów nie pojawia się na szkoleniach, często nie informując o rezygnacji. W niektórych jednostkach frekwencja spadła do 50 proc. Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdza, że brak obecności bez wcześniejszego powiadomienia jest częstym zjawiskiem. Obecnie nie wiąże się to jednak z żadnymi konsekwencjami – uczestnik może ponownie zapisać się na inne szkolenie.

Jednocześnie WP podkreśla, że w pierwsze dwa weekendy szkoleń, do 30 listopada, przeszkolono ok. 4 tys. osób, a średnia frekwencja wyniosła 84 proc. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednostki z Mazowsza, szczególnie z Warszawy i okolic – m.in. Warszawska Brygada Pancerna oraz bataliony lekkiej piechoty w Rembertowie i Borzęcinie Dużym. Z informacji przekazanych przez wojsko wynika także, że w szkoleniach bierze udział nieco więcej mężczyzn niż kobiet. Najliczniejsza grupa uczestników to osoby w wieku 36–45 lat. Najstarszy uczestnik ma 91 lat, a najstarsza uczestniczka – 80.

Analiza ankiet i planowane zmiany

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia wypełniają ankiety, które posłużą do oceny pilotażu. Średnia ocena kursów wynosi obecnie 4,86 na 5 punktów, a podczas zajęć nie odnotowano żadnych groźnych incydentów. Zmiany w programie mają zostać omówione po 14 grudnia, czyli po zakończeniu pierwszych czterech weekendów szkoleń.

Wojsko rozważa m.in. wprowadzenie dodatkowego potwierdzenia udziału w szkoleniu, np. 48 godzin przed jego rozpoczęciem. Brak potwierdzenia mógłby skutkować przekazaniem miejsca osobie z listy rezerwowej. Opracowywane są również nowe metody zapisów – obecnie jedyną możliwością jest aplikacja mObywatel, co według uczestników bywa niewystarczające. Zmiana systemu rejestracji planowana jest jednak dopiero na 2026 rok.

