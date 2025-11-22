Ruszył pilotaż szkoleń obronnych. Tylu chętnych zgłosiło się w dwa tygodnie

Z tek okazji minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się w siedzibie 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie, gdzie odbywają się ćwiczenia i stamtąd udzielił wypowiedzi dla mediów.

– Dziś rozpoczynają się zajęcia w ramach pilotażowego programu wGotowosci. Prawie 18 000 tysięcy osób zgłosiło się do programu w ciągu dwóch tygodni. To są szkolenia cywilne dla osób, które nie planują zostać żołnierzami, ale chcą budować swoje kompetencje w ramach bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa czy pomocy medycznej. Te ćwiczenia budują siłę polskiego bezpieczeństwa – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz: Silne społeczeństwo filarem bezpieczeństwa

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że szkolenia w ramach prowadzonego przez wojsko programu to przygotowanie na sytuacje kryzysowe, zatem umiejętności dziś zdobyte przydadzą się na całe życie.

– Trzy filary budują nasze bezpieczeństwo – zaznaczył minister. – Silna armia i tu proces transformacji wielkość zdolności operacyjne. Silne sojusze i Unia Europejska i NATO oraz silne społeczeństwo i właśnie dzisiaj na tym trzecim filarze mocno się skupiamy. […] Jaki będzie efekt tego kursu? Będziemy wiedzieć jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Będziemy wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy jeżeli ktoś zasłabnie w tramwaju. Będziemy wiedzieć, co zrobić, gdy jest ogłoszona ewakuacja, ja przygotować się na najtrudniejsze momenty – mówił.

twitter

Program szkoleń obronnych pod hasłem wGotowości

Pilotaż programu rusza w jeszcze tym roku, a na pełną skalę rozpocznie się na początku 2026 roku. Szkolenia mają być powszechne – dostępne dla wszystkich chętnych oraz dobrowolne. Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że w przyszłym roku uda się przeszkolić łącznie 400 tysięcy ludzi.

Przedsięwzięcie ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – wzmocnić odporność indywidualną obywateli i społeczności, a po drugie – zwiększyć dostępność, gotowość i kompetencje rezerw. Proces ten będzie organizowany w ramach tzw. pięciu linii wysiłku i dwóch ścieżek: ścieżki "odporność" i ścieżki "rezerwy". – Ścieżka "odporność" jest dedykowana osobom, które nie zamierzają wiązać się w żaden sposób z siłami zbrojnymi, nie zamierzają też stawać w obronie Polski z bronią w ręku. W ramach tej ścieżki będą realizowane dwa procesy: indywidualne szkolenia obronne oraz grupowe szkolenia obronne.