Ruszają szkolenia wojskowe. MON ogłosiło konkrety

W czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda zainaugurowali program powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych pod hasłem "wGotowości".

Pilotaż programu rusza w jeszcze tym roku, a na pełną skalę rozpocznie się na początku 2026 roku. Szkolenia mają być powszechne – dostępne dla wszystkich chętnych oraz dobrowolne. Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że w przyszłym roku uda się przeszkolić łącznie 400 tysięcy ludzi.

Gen. Kukuła: Odporność obywateli, kompetencje rezerw

Generał Kukuła powiedział, że przedsięwzięcie ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – wzmocnić odporność indywidualną obywateli i społeczności, a po drugie – zwiększyć dostępność, gotowość i kompetencje rezerw.

Proces ten będzie organizowany w ramach tzw. pięciu linii wysiłku i dwóch ścieżek: ścieżki "odporność" i ścieżki "rezerwy". – Ścieżka "odporność" jest dedykowana osobom, które nie zamierzają wiązać się w żaden sposób z siłami zbrojnymi, nie zamierzają też stawać w obronie Polski z bronią w ręku. W ramach tej ścieżki będziemy realizować dwa procesy: indywidualne szkolenia obronne oraz grupowe szkolenia obronne.

Gen. Molenda: Prosta, szybka rejestracja przez mObywatel

Generał dyw. Karol Molenda mówił m.in. o sposobie zapisania się na kursy. – Nasze założenie było takie, by rejestracja na szkolenie nie trwała dłużej niż 30 sekund, a interfejs był intuicyjny i przyjazny użytkownikom, ale oczywiście bez potrzeby dostępu do specjalistycznych uprawnień, wojskowych systemów czy też zaawansowanego sprzętu. Wystarczy komórka i aplikacja mObywatel – oznajmił.

– Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie jest proste, bezpieczne i przeznaczone dla każdego obywatela. Oczywiście to, co Państwo za chwilę zobaczą, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej – na potrzeby programu gotowości opracowaliśmy dedykowany system zarządzania szkoleniami – powiedział.

Kosiniak-Kamysz: Szkolenia powszechne i dobrowolne

Minister obrony przekazał, że program będzie realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Szkolenia powszechne mają się również przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa państwa i lokalnych społeczności. Mają one dzięki nim być bardziej odporne i świadome potencjalnych zagrożeń. – Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę oraz praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej doprecyzował, że ma na myśli rozmaite kryzysy, jak powodzie czy wypadki drogowe, ale też zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym. Intensywne prace nad "największym w polskiej historii programem powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych" trwały pół roku. Będą one dotyczyły wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z nich skorzystać.

– Szkolenia obejmą najmłodszych – zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Będą skierowane do osób pracujących i firm, ponieważ przewidziano zarówno szkolenia indywidualne, jak i grupowe. Obejmą również seniorów, którzy będą mogli skorzystać z przygotowania i podnieść swoje umiejętności – poinformował Kosiniak-Kamysz.

– Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych – siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytywania sygnałów, znaków, alarmów, znajomości miejsc ukrycia – to wszystko jest dziś bardzo potrzebne. To często działania pozamilitarne, ale budujące obronę narodową i odporność społeczną – mówił szef resortu obrony.

#wGotowości

Celem ogólnopolskiego programu powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych #wGotowości jest wzmocnienie odporności obywateli i bezpieczeństwa państwa. To pierwsza w Polsce tak szeroka inicjatywa budująca gotowość obywatelską i pozwalająca każdej osobie pełnoletniej zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do tego by wiedzieć jak reagować w sytuacjach kryzysowych – od pierwszej pomocy, przez przetrwanie i bezpieczeństwo domowe, po cyberbezpieczeństwo. To także inwestycja w bezpieczeństwo państwa i lokalnych społeczności, które dzięki powszechnym szkoleniom stają się bardziej odporne i świadome mogących się pojawić zagrożeń.