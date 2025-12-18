Rutte z wizytą w Polsce. "NATO jest zjednoczone"

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek w bazie wojskowej w Bemowie Piskim pod Orzyszem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte z Holandii. Po rozmowie obaj wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Szef MON podziękował sekretarzowi generalnemu za sojusznicze inicjatywy Eastern Sentry i Baltic Sentry, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na tak zwanej wschodniej flance NATO i w regionie Morza Bałtyckiego.

Rutte spotkał się z Kosiniak-Kamyszem

Kosiniak-Kamysz ponownie powiedział, że Polska wypełnia wszystkie zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i dodał, że "liczy też na solidarność". Stwierdził, że Polska jest "żelaznym sojusznikiem w NATO" i będzie wypełniać swoje obowiązki.

Szef ludowców powiedział te, że z szefem NATO rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy i dyskusjach nad planem pokojowym, a także o nabywaniu przez Polskę nowych zdolności. Szef MON poinformował sekretarza generalnego NATO m.in. o rozpoczętym pozyskiwaniu dla polskiej Marynarki Wojennej szwedzkich okrętów podwodnych. Podkreślił też, że bardzo ważnym tematem dla Polski jest rozwój infrastruktury nie tylko militarnej, ale o podwójnym zastosowaniu.

NATO zjednoczone i gotowe do odstraszania

Mark Rutte podkreślił, że Orzysz to tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób sojusznicy łączą się na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. – Jest też przykładem wielu kontrybucji Polski na rzecz naszej zbiorowej, kolektywnej obrony – oznajmił. – NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności – oświadczył. Rutte. Zadeklarował też dalsze pomaganie Ukrainie.

Wcześniej w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Rutte i Kosiniak-Kamysz spotkali się z żołnierzami stacjonującej tu wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Jeszcze dzisiaj politycy wezmą udział w spotkaniu świątecznym z żołnierzami.

Wcześniej w czwartek Rutte spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim – mowa była o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i rozmowach pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

