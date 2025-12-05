Kierowcy się ucieszą. Dobra wiadomość na koniec roku

Jak przekonują analitycy, spadek cen paliw gotowych, głównie diesla, na europejskim rynku ARA odnotowany po 19 listopada przekłada się na obniżki hurtowych cen paliw w kraju, co oddala nas od wzrostu cen detalicznych powyżej tegorocznego maksimum.

W tym tygodniu zaczęły spadać ceny diesla na wybranych stacjach, co już prowadzi do sześciogroszowej obniżki średniego poziomu cen w kraju. W przypadku benzyny Pb95 korekta sięga 5 groszy na litrze, ale jest to trzecia z rzędu obniżka i w sumie w okresie od 20 listopada do dziś popularna 95 potaniała średnio o 10 groszy na litrze. Paliwem, którego ceny pozostają najbardziej stabilne, jest autogaz. Trzeci tydzień z rzędu średnia cena LPG utrzymuje się na poziomie 2,66 zł.

Jak wygląda cena paliw?

Średnie ceny paliw 4 grudnia prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,87 zł/l (spadek o 5 gr/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l (spadek o 4 gr/l)

Olej napędowy: 6,2 zł/l (spadek o 6 gr/l)

Autogaz: 2,66 zł/l (bez zmian)

O ile nie nastąpi gwałtowny ruch cen ropy naftowej w górę, ostatnie tygodnie roku powinny upłynąć pod znakiem dalszych spadków cen na stacjach. W najbliższym tygodniu obniżki cen będą kontunuowanie w podobnej wysokości jak w mijającym tygodniu.

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 48. tydzień (08-12.12.2025):

Pb95 – 5,83 zł/l (-0,04)

Pb98 – 6,57 zł/l (-0,04)

ON – 6,14 zł/l (-0,06)

LPG – 2,66 zł/l (0,00)

Co z ropą naftową?

Na rynku ropy naftowej kolejny tydzień konsolidacji i niewielkiej zmienności cen. W piątek rano ropa Brent kosztuje 63,3 USD/bbl. W skali tygodnia (28 listopada – 4 grudnia) ropa Brent potaniała o 0,53 USD/bbl.

Wyraźnie tanieje natomiast rosyjska ropa Urals. Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam spadły do 42 USD/bb i są najniższe od marca 2023 roku. Ceny ropy Urals (DAP India) są aktualnie aż o 7,3 USD/bbl niższe od cen ropy Dubai (benchmarku dla rynków azjatyckich). Od momentu wejścia w życie amerykańskich sankcji (21 listopada), które objęły Rosnieft, Łukoil i Gazprombank ropa Urals potaniała o 7,8 USD/bbl. Dla porównania w tym samym okresie ropa Brent zdrożała o około 2 USD/bbl.

Arabia Saudyjska obniża ceny sprzedaży swojej ropy naftowej dla Europy, Azji i USA. Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy naftowej Arab Light dla rynków azjatyckich w styczniu na poziomie 0,6 USD/bbl powyżej cen benchmarku Oman/Dubai. Dyferencjał został obniżony w skali miesiąca o 0,4 USD/bbl i będzie najniższy od początku 2021 roku. Dla Europy dyferencjał na styczeń został obniżony o 1,3 USD/bbl, a dla USA o 0,7-0,9 USD/bbl.

Pierwszy kwartał jest zawsze okresem sezonowego spadku konsumpcji ropy naftowej, a w I kwartale 2026 roku oczekiwana jest duża nadwyżka podaży ropy naftowej.

W przyszłym tygodniu uwaga rynku skupi się na posiedzeniu i decyzji Fed. Poznamy również najnowsze prognozy OPEC, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej.

