Rząd podniesie opłaty dla kierowców. Niektóre wzrosną aż trzykrotnie

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wzrost opłat związanych z rejestracją pojazdów. Podwyżki obejmą zarówno dokumenty, jak i tablice rejestracyjne oraz nalepki legalizacyjne. Najmocniej odczują je osoby planujące zakup tablic indywidualnych, które mają podrożeć trzykrotnie – do 3 tysięcy złotych.

Droższe dokumenty rejestracyjne

Projekt rozporządzenia opublikowany w czwartek przewiduje podniesienie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz jego wtórnika. Zdrożeje również pozwolenie czasowe oraz jego duplikat. Oznacza to, że kierowcy, którzy będą musieli uzyskać nowe dokumenty lub ich wtórniki, zapłacą więcej niż dotychczas.

Podwyżki mają objąć także tablice rejestracyjne. Wzrosną opłaty za standardowe tablice samochodowe, motocyklowe i motorowerowe, jak również za ich wtórniki. Zmiana dotyczy także tablic indywidualnych, które po wejściu nowych przepisów w życie mają kosztować aż 3 tysiące złotych, co stanowi trzykrotność obecnej stawki. Więcej zapłacą również posiadacze pojazdów zabytkowych. Wyższe będą opłaty za tablice przeznaczone dla takich pojazdów – zarówno w przypadku samochodów, jak i motocykli czy motorowerów. Podwyżka obejmie także zmniejszone tablice zabytkowe oraz ich wtórniki.

Podrożeją również komplety nalepek legalizacyjnych. Wzrost obejmie zarówno nalepki wydawane do tablic zwykłych, jak i ich wtórniki. Identyczne zmiany mają dotyczyć nalepek i tablic tymczasowych, co oznacza, że koszty niezbędnych formalności podniosą się także w przypadku pojazdów rejestrowanych na krótszy okres.

Bez zmian w sposobie naliczania opłat

Ministerstwo przewiduje, że sposób wyliczania opłaty za wydanie jednej tablicy pozostanie bez zmian. Nadal będzie ona stanowiła połowę opłaty za komplet tablic, niezależnie od tego, czy chodzi o tablice zwykłe, indywidualne czy zabytkowe. Wydanie wtórnika jednej tablicy będzie natomiast wiązało się z opłatą równą kosztowi wydania nowych tablic.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od jego opublikowania.

