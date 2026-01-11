Kłopot kierowców

Przejście dla pieszych przy Abbey Road w Londynie stało się pewnego dnia udręką kierowców.
Musieli przed nim zatrzymywać swoje pojazdy na dłużej niż zwykle, ponieważ ruch blokowali fani Beatlesów. Odtwarzali oni słynne zdjęcie czwórki z Liverpoolu przechodzącej na pasach, które znalazło się na okładce znanego albumu "Abbey Road".
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
