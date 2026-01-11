Kłopot kierowców
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Kłopot kierowców

Dodano: 
Okładka płyty "Abbey Road" zespołu The Beatles
Okładka płyty "Abbey Road" zespołu The Beatles Źródło: Wikipedia / domena publiczna
Przejście dla pieszych przy Abbey Road w Londynie stało się pewnego dnia udręką kierowców.

Musieli przed nim zatrzymywać swoje pojazdy na dłużej niż zwykle, ponieważ ruch blokowali fani Beatlesów. Odtwarzali oni słynne zdjęcie czwórki z Liverpoolu przechodzącej na pasach, które znalazło się na okładce znanego albumu "Abbey Road".

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

