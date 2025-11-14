Rewolucja w rejestracji pojazdów. Oto co się zmieni

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która umożliwia złożenie wniosku o rejestrację pojazdu online. Dzięki temu proces ma być znacznie szybszy, a właściciele auta nie będą musieli stać w kolejkach i męczyć się z uciążliwymi biurokratycznymi wymogami.

Będzie można łatwiej zarejestrować auto

Dzięki nowym przepisom auto będzie można zarejestrować online za pomocą internetowe wniosku lub aplikacji mObywatel. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że nowy system pomoże także w ograniczeniu rejestracji aut z niejasną sytuacją prawną.

– Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów. Cyfryzacja to jednak nie tylko wygoda, lecz także większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej wymianie danych urzędnik w Polsce będzie mógł łatwo sprawdzić dane samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej – powiedział.

Jedną z głównych zmian będzie wprowadzenie systemu AVI (Actual Vehicle Information), dzięki któremu polscy urzędnicy będą mogli pobierać informacje o pojeździe z europejskiej bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie szybsze zweryfikowanie historii i parametrów pojazdu, wykrycie niezgodności w dokumentach oraz ograniczenie ryzyka rejestracji pojazdów o niejasnym pochodzeniu.

Co zmiany będą oznaczały dla kierowców? Nie trzeba będzie składać wniosku o legalizację tablic rejestracyjnych, jeśli stare egzemplarze zostaną zachowane. Właściciele nie będą także musieli składać wniosku o rejestrację, gdy pojazd zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu.

Pełna elektroniczna rejestracja, zaczną obowiązywać 18 stycznia 2027 r., po dostosowaniu systemów informatycznych.

