Atak hakerski w Polsce. "Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek"
Atak hakerski w Polsce. "Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek"

Cyberatak na Polskę, zdjęcie ilustracyjne
Cyberatak na Polskę, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Doszło do ataku hakerskiego na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował na platformie X, że zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych.

„Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO” – wskazał.

Krzysztof Gawkowski przekazał, że incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. „Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców” – czytamy.

Wicepremier i minister cyfryzacji zwrócił uwagę, że „liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne”.

„Wszystkie jednostki – zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa” – dodał.

Przypomniał o działającej już platformie cyber.gov.pl, która – jak podkreślił – jest to centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami. „W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony” – dodał.

Urząd Zamówień Publicznych. Czym się zajmuje?

Urząd Zamówień Publicznych zajmuje się zapewnieniem wykonawcom dostępu do zamówień publicznych na niedyskryminujących zasadach i dbaniem o przejrzystość i efektywność procedur. Poprzez kreowanie warunków dla nowoczesnego procesu udzielania zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wspiera podnoszenie poziomu innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki, a także jej zrównoważonego rozwoju.

Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
