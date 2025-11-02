Kolejny atak hakerski, wyciekły numery PESEL. "Sytuacja bardzo poważna"

Po tym, jak w sobotę doszło do ataku hakerskiego na biuro podróży ITAKA, w niedzielę miał miejsce kolejny incydent, tym razem wymierzony w klientów portalu SuperGrosz.pl, który oferuje szybkie pożyczki online.

"Sytuacja jest bardzo poważna bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook" – napisał Gawkowski w serwisie X.

Wicepremier przekazał, że sprawą zajmują się już zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CSIRT KNF i CSIRT NASK. "Powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Służby państwa szukają sprawców" – dodał.

Gawkowski zapowiedział, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem serwisu bezpiecznedane.gov.pl. Zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność: zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.

"Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy" – wskazał minister.

SuperGrosz (spółka Aiqlabs) oferuje szybkie pożyczki przez internet do kwoty 30 tys. zł.

