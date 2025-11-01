Atak hakerski na polskie biuro podróży. Wyciekły dane klientów

O ataku hakerskim na biuro podróży ITAKA Gawkowski poinformował w sobotę w mediach społecznościowych.
"Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży ITAKA, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" – napisał minister w serwisie X.
Zapowiedział, że w związku z atakiem klienci biura w najbliższym czasie będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.
Atak hakerski na znane biuro podróży. Co robić, jeśli nasze dane wyciekły?
Szef resortu podkreślił, że w takiej sytuacji każda osoba, której dane wykradziono, powinna szybko zareagować: zmienić hasło na wszystkich portalach, na których używało się takiego samego; włączyć logowanie dwuskładnikowe; używać menedżera haseł oraz monitorować swoje konto i skrzynkę mailową.
"Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL – wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel – warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy" – napisał Gawkowski.
ITAKA wydała oświadczenie
ITAKA zamieściła na swojej stronie internetowej komunikat z informacją, że "osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne".
"O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury" – napisano.
Według raportu "Touroperatorzy 2025", ITAKA jest liderem wśród touroperatorów działających na polskim rynku turystycznym. Dalej uplasowały się Biuro Podróży TUI Poland, Rainbow Tours i Coral Travel.
Czytaj też:
Przełomowy wyrok TSUE. Biuro podróży odda pieniądze, nawet jeśli wycieczka się odbyła
Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl