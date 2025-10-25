Przełomowy wyrok TSUE. Biuro podróży odda pieniądze, nawet jeśli wycieczka się odbyła

Wyrok to efekt rozpatrzenia przez TSUE skargi polskich turystów, którzy udali się na wakacje do Albanii. Na miejscu okazało się, że wypoczynek pary zakłócany był przez uciążliwe prace rozbiórkowe i budowlane oraz problemy z organizacją posiłków. Polacy złożyli skargę do krajowego sądu, a ten zwrócił się do europejskiego trybunału z prośbą o interpretację unijnej dyrektywy dotyczącej imprez turystycznych.

Przełomowy wyrok

TSUE orzekł, że klient ma prawo otrzymać zwrot pieniędzy za wycieczkę nie tylko wtedy, kiedy w ogóle się ona nie odbyła, ale także wtedy, gdy była ona świadczona tak nienależycie, iż wyjazd utracił swój sens i obiektywnie nie leżał w interesie podróżnego. W praktyce chodzi o np. rażące braki w obsłudze, uciążliwe remonty czy prace budowlane prowadzone w pobliżu miejsca zakwaterowania, które uniemożliwiały wypoczynek.

Unijny trybunał wskazał, że w sprawie polskich turystów sąd musi sprawdzić, czy rozbiórka budynku, która zakłócała pobyt polskiej pary, została zgłoszona operatorowi lub zarządcy hotelu. Jeśli tak, to turyści mają prawo otrzymać zwrot kosztów podróży.

Polacy na urlopie

Jedno z ostatnich badań wykazało, że wakacyjny urlop w Polsce planuje co drugi respondent (w ubiegłym roku było to 53 proc.), 11 proc. jeszcze nie zdecydowało o kierunku głównego wyjazdu. Nieznacznie wzrosło zainteresowanie zagranicznym wyjazdem – 39 proc. respondentów zamierza spędzić główny urlop poza Polską (w 2024 r. było to 36 proc.).

Polacy chętnie podróżują po kraju – 78 proc. wyjeżdża do innej polskiej miejscowości minimum raz w roku, a co trzeci robi to nawet cztery razy w roku. Wyjazdy zagraniczne cieszą się mniejszą popularnością – 47 proc. podróżuje za granicę przynajmniej raz w roku, a 26 proc. w ogóle tego nie robi.

Najczęściej za granicę jeździmy z rodziną lub dziećmi (44 proc.) albo z partnerem lub partnerką (40 proc.). Z przyjaciółmi lub znajomymi wyjeżdża co piąty respondent, samodzielnie wyjazdy zagraniczne deklaruje 11 proc. badanych, zaś 3 proc. uczestników badania podróżuje do innych krajów służbowo w towarzystwie współpracowników.

