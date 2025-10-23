Gdzie zrobisz najtańsze zakupy? Badania wskazały ten sklep

Wzrost cen odnotowano w dziesięciu sieciach, a w pozostałych trzech ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu br. Tym razem tylko w jednej sieci (Auchan) średnia cena koszyka wyniosła poniżej 300 zł, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA.

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że we wrześniu br. największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Selgros Cash & Carry (5,96 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Kaufland (1,44 proc.).

Ceny idą w górę

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, moglibyśmy zapłacić 248 zł (więcej o 7,17 zł niż w sierpniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 385,33 zł (więcej o 6,14 zł niż w sierpniu br.) Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem we wrześniu 2025 r. wyniosła 137,33 zł i jest ona o 1,03 zł niższa niż w sierpniu br., podano.

"Wrzesień przyniósł wyraźne odbicie cen po spokojniejszym sierpniu. Widać, że sieci zaczynają przygotowywać się na wzrost kosztów operacyjnych w IV kwartale oraz na sezon przedświąteczny. To z kolei przekłada się na droższe produkty codziennego użytku. Podwyżki w chemii gospodarczej i kosmetykach – w tym nawet o 8 proc. - mogą wynikać z rosnących kosztów surowców oraz transportu. To segment, który reaguje szybciej na zmiany kosztów produkcji niż żywność. Dla konsumentów oznacza to, że w nadchodzących miesiącach mogą częściej szukać zamienników lub produktów marek własnych" – powiedział client service & analysis director ASM SFA Kamil Kruk, cytowany w komunikacie.

Z wrześniowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 286,58 zł. To wzrost o 0,02 zł, czyli o 0,01 proc. więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 16,30 zł (Makro Cash & Carry) i 18,67 zł (E.Leclerc). Najwyższą wartość koszyka zakupowego we wrześniu 2025 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 354,17 zł.

Gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

Wśród kategorii sieci tradycyjnych najtańsze zakupy można było zrobić w hipermarketach – 307,78 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store – 362,44 zł. Natomiast najtańsze zakupy (316,65 zł) można było zrobić w sieciach hybrydowych, wskazano także.

Zgodnie z przyjętą metodologia, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline).

