GUS publikuje najnowsze dane. Te produkty podrożały najbardziej

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.
"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,8 proc. i towarów o 1,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen towarów o 0,1 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.
Podrożała odzież i obuwie, staniała żywność
We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 2,7 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.) oraz edukacji (o 2,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i po 0,03 pkt proc.
Niższe ceny w zakresie: transportu (o 1,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 pkt proc., 0,12 pkt proc. oraz 0,08 pkt proc., podał też GUS.
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 pkt proc., 0,77 pkt proc., 0,35 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał Urząd.
Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r:
|% r/r
|Ogółem
|2,9
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|4,2
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,8
|Odzież i obuwie
|-0,8
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,1
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,9
|Zdrowie
|4,8
|Transport
|-3,8
|Łączność
|5,4
|Rekreacja i kultura
|2,5
|Edukacja
|6,8
|Restauracje i hotele
|5,4
|Inne towary i usługi
|2
Konsensus rynkowy wynosił dla września 2,9 proc. r/r.
Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu.
Czytaj też:
Jesteś przedsiębiorcą? Ważna zmiana w podatkachCzytaj też:
Zła wiadomość dla polskiej gospodarki. Niepokojące dane
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.