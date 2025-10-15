GUS publikuje najnowsze dane. Te produkty podrożały najbardziej

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,8 proc. i towarów o 1,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen towarów o 0,1 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Podrożała odzież i obuwie, staniała żywność

We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 2,7 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.) oraz edukacji (o 2,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i po 0,03 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie: transportu (o 1,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 pkt proc., 0,12 pkt proc. oraz 0,08 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 pkt proc., 0,77 pkt proc., 0,35 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał Urząd.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r:

% r/r Ogółem 2,9 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,8 Odzież i obuwie -0,8 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,9 Zdrowie 4,8 Transport -3,8 Łączność 5,4 Rekreacja i kultura 2,5 Edukacja 6,8 Restauracje i hotele 5,4 Inne towary i usługi 2

Konsensus rynkowy wynosił dla września 2,9 proc. r/r.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu.

