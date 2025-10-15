Jesteś przedsiębiorcą? Ważna zmiana w podatkach

"Od 1 stycznia 2026 roku więcej przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mogło skorzystać z rozliczenia podatku w ramach tzw. kasowego PIT. Limit przychodów, który umożliwia takie rozliczenie zwiększy się z 1 mln zł do 2 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Dzięki kasowemu PIT, przedsiębiorcy mają zyskać więcej czasu na zapłacenie podatku, czyli dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę – maksymalnie do 2 lat od wystawienia faktury. Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu.

Rząd zakłada, że proponowana zmiana będzie miała korzystny wpływ na funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw.

Nowy limit zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku z tzw. kasowego PIT będą mogli korzystać podatnicy, których przychody w 2025 roku nie przekroczą 2 mln zł.

140 mln zł dla małych i średnich firm

To niejedyna zmiana dla przedsiębiorców w ostatnich dniach. Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach projektu "Dig.IT Transformacja Cyfrowa", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Nabór ruszy 3 listopada 2025 r. i potrwa trzy tygodnie, a jego alokacja wynosi 20 mln zł. Całkowita kwota grantów przewidziana w projekcie, który będzie realizowany w latach 2025-2029, to 140 mln zł. Kolejny nabór wniosków przewidziany jest na wiosnę 2026 r. z większą pulą do przekazania polskim przedsiębiorcom.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy PFR, która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

