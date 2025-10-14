O tyle zdrożeje alkohol. Rząd podał kwoty

Obecna ustawa przewiduję podwyżkę wspomnianego podatku o 5 proc. w przyszłym roku, a także o kolejne 5 proc. w 2027 roku. Z kolei w projekcie przyjętym przez rząd Donalda Tuska pojawiła się propozycja podwyższenia stawki akcyzy aż o 15 proc. w 2026 roku i o 10 proc. w 2027 roku.

Informację w tej sprawie przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. – To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 groszy a butelka wódki o 3 złote – powiedział.

Nowe przepisy regulujące tę kwestię mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, o ile ustawy nie zawetuje Karol Nawrocki. Jednak prezydent jeszcze w kampanii wyborczej, czyli przed objęciem urzędu, deklarował, że nie będzie akceptował podwyżek podatków.

Przedsiębiorcy krytykują propozycję rządu

Pomysł rządu ws. podniesienia akcyzy na wyroby spirytusowe krytykuje Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Organizacja podkreśla, że wcześniejsze coroczne podwyżki podatków już doprowadziły do 15-procentowego spadku sprzedaży tych napojów alkoholowych w latach 2021-2024, a trend wciąż rośnie.

Przedsiębiorcy uważają, że wyższe stawki akcyzy jedynie wpłyną na większą atrakcyjność alkoholu z szarej strefy, który w 2023 roku odpowiadał za straty budżetowe rzędu 1,3 mld zł.

– Dostrzegamy wagę wyzwań zdrowotnych, ale równocześnie apelujemy o rozważenie instrumentów, które nie będą jedynie dodatkowym obciążeniem dla konsumentów i krajowych producentów – mówi prezes PTG Tomasz Janik, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Nie tylko wyroby spirytusowe

Na tym jednak nie koniec zmian. Większość sejmowa zdecydowała w czwartek, że projekt budżetu na 2026 r. został skierowany do dalszych prac w komisji. Projekt przewiduje deficyt w wysokości 271,7 miliardów złotych. W obliczu tych problemów rząd szuka oszczędności i dodatkowych przychodów.

Resort finansów przygotowuje projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada wzrost tzw. opłaty cukrowej.

Zgodnie z propozycją resortu finansów, opłata za napoje zawierające cukier lub substancje słodzące ma wzrosnąć.

Plan zakłada podniesienie:

– stawki stałej z 0,50 zł do 0,70 zł za 100 ml napoju, jeśli zawartość cukrów nie przekracza 5 g lub napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej,

– stawki zmiennej z 0,05 zł do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml.

W efekcie maksymalna opłata za litr napoju wyniesie 1,8 zł, podczas gdy obecnie limit to 1,2 zł.

