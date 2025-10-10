Rząd szykuje kolejną podwyżkę. Za te napoje zapłacimy więcej

Większość sejmowa zdecydowała w czwartek, że projekt budżetu na 2026 r. został skierowany do dalszych prac w komisji. Projekt przewiduje deficyt w wysokości 271,7 miliardów złotych. W obliczu tych problemów rząd szuka oszczędności i dodatkowych przychodów.

Resort finansów przygotowuje projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada wzrost tzw. opłaty cukrowej. Warto zwrócić uwagę, że identyczne zapisy znajdują się również w innym projekcie – dotyczącym podwyżki akcyzy na alkohol.

Opłata cukrowa pójdzie w górę

Zgodnie z propozycją resortu finansów, opłata za napoje zawierające cukier lub substancje słodzące ma wzrosnąć.

Plan zakłada podniesienie:

stawki stałej z 0,50 zł do 0,70 zł za 100 ml napoju, jeśli zawartość cukrów nie przekracza 5 g lub napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej,

z 0,50 zł do za 100 ml napoju, jeśli zawartość cukrów nie przekracza 5 g lub napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej, stawki zmiennej z 0,05 zł do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml.

W efekcie maksymalna opłata za litr napoju wyniesie 1,8 zł, podczas gdy obecnie limit to 1,2 zł.

W związku z tym podwyżka obejmie również napoje energetyczne – stawka za zawartość kofeiny lub tauryny wzrośnie z 0,10 zł do 1,00 zł.

Kolejne zmiany w podatkach. Wygrałeś? Zapłacisz więcej

To jednak nie koniec zmian w obciążeniach finansowych. Nowelizacja przewiduje również wyższy podatek od wygranych w grach, konkursach i sprzedaży premiowej – z dotychczasowych 10 proc. do 15 proc.

Analogiczne regulacje znalazły się w drugim projekcie ustawy, dotyczącym zmian w podatku akcyzowym. Tam zaproponowano dodatkowo zwiększenie akcyzy na alkohol: o 15 proc. w 2026 roku i 10 proc. w 2027 roku. Obecne przepisy przewidują jedynie coroczną podwyżkę o 5 proc. Projekt jest nadal na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Kilka tygodni temu do planowanych zmian odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, który zapowiedział brak poparcia dla zwiększenia podatków. – Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy. I tyle – stwierdził Bogucki.

Według Oceny Skutków Regulacji, wprowadzenie wyższej akcyzy, opłaty cukrowej i podatku od wygranych ma przynieść budżetowi ponad 2,1 mld zł w 2026 roku. W perspektywie dziesięciu lat wpływy z tych źródeł mają sięgnąć niemal 30 mld zł.

