140 mln zł dla małych i średnich firm. Wiadomo, kiedy ruszy pierwszy nabór

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ogłosiła rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach projektu "Dig.IT Transformacja Cyfrowa", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Nabór ruszy 3 listopada 2025 r. i potrwa trzy tygodnie, a jego alokacja wynosi 20 mln zł. Całkowita kwota grantów przewidziana w projekcie, który będzie realizowany w latach 2025-2029, to 140 mln zł. Kolejny nabór wniosków przewidziany jest na wiosnę 2026 r. z większą pulą do przekazania polskim przedsiębiorcom.1

Cyfrowa rewolucja w polskich firmach

– Projekt Dig.IT to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki oraz praktyczna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się w oparciu o nowoczesne technologie. Dzięki temu programowi wspieramy firmy, które odważnie stawiają na innowacje i cyfrową transformację, zwiększając swoją efektywność operacyjną, bezpieczeństwo danych i odporność na globalne zawirowania rynkowe. Granty udzielane w ramach Dig.IT umożliwią setkom małych i średnich przedsiębiorstw wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów, robotyzacji, sztucznej inteligencji czy zaawansowanej analityki danych. To realna szansa, by polskie firmy mogły konkurować z największymi graczami na rynkach międzynarodowych i budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o cyfrowe innowacje – powiedział prezes ARP Bartłomiej Babuśka, cytowany w komunikacie.

Projekt adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz usług produkcyjnych, które mają za sobą co najmniej pięć pełnych lat działalności. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu cyfryzacji i konkurencyjności polskich firm poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, big data czy rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą otrzymać granty w wysokości od 150 tys. zł do 850 tys. zł, pokrywające do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na wdrożenie gotowych technologii cyfrowych, prace programistyczne, zakup środków trwałych oraz szkolenia pracowników.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy PFR, która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

