150 mln zł popłynie do Polski. KE zdecydowała ws. fabryki AI

W Krakowie powstanie nowoczesna fabryka AI Gaia. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, która przeznaczyła około 38 mln euro (blisko 150 mln zł), a resztę zapewni strona polska.

Jak stwierdził wiceminister cyfryzacji, Polska znalazła się w gronie zaledwie trzech państw UE – obok Hiszpanii i Niemiec – które posiadają więcej niż jedną fabrykę AI. Według niego to dowód na rosnącą pozycję państwa na rynku sztucznej inteligencji.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański skomentował decyzję na platformie X słowami, stwierdzając, że "kolejny raz jesteśmy w gronie zwycięzców".

Inwestycja ma wesprzeć nie tylko naukę, ale również rozwój przedsiębiorstw i administracji publicznej, umożliwiając wykorzystanie AI w wielu sektorach gospodarki.

Korzyści dla obywateli – AI w służbie zdrowia, rolnictwa i miast

Podczas konferencji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nowa inwestycja przełoży się bezpośrednio na konkretne korzyści w codziennym życiu.

Wśród przykładów wymienił:

szybszą diagnostykę chorób onkologicznych,

lepsze prognozowanie zjawisk klimatycznych, takich jak powodzie czy susze,

bardziej efektywne zarządzanie energią,

inteligentne systemy transportowe ograniczające korki,

oraz wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Początkowo plan zakładał powstanie jednej fabryki sztucznej inteligencji. Jak ujawnił Gawkowski, pomysł został jednak rozwinięty. –Kiedy rozmawialiśmy o tworzeniu krajowego ekosystemu AI, pojawiła się myśl: spróbujmy to zdywersyfikować. Niech największe ośrodki akademickie rozwijają się równolegle – mówił.

Jak poinformował wiceminister Standerski, dzięki inwestycji Polska znacząco zwiększy swoje moce obliczeniowe. – Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy o ich podwojeniu – dziś mówimy już o potrojeniu – tłumaczył.

