Stanowisko KUL ws. Chanuki. Studenci UKSW odpowiadają

Jako wierni Kościoła katolickiego zdumieni brakiem reakcji hierarchów na haniebne oświadczenie studentów i doktorantów KUL, kierowani Sensus Catholicus, czujemy się w obowiązku dać odpór atakowi na katolicką doktrynę.

1. Kościół katolicki jest prawdziwym Domem Izraela, jak wskazują na to encykliki papieskie np. Qui plubirus Piusa IX, jest prawdziwym i nowym Izraelem, który zastąpił ten stary. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Hebrajczyków 8, 6-7.

2. Co do jakichkolwiek form obchodzenia świąt religijnych starego przymierza przez katolików, niech wypowie się Doktor Anielski, którego Summa Teologiczna jest źródłem wiedzy czystej i nieskażonej błędem: "Apostoł mówi (Ga 5,2): Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus, na nic nie przyda. Lecz nic nie udaremnia w nas łaski Chrystusa prócz grzechu śmiertelnego. Dlatego od czasu męki Chrystusa obrzezanie i przestrzeganie innych obrządków Starego Przymierza jest grzechem śmiertelnym". (Summa teologiczna, I-II, q. 103. a. 4.)

3. Całkowicie nieuprawnione są wnioski jakoby judaizm rabiniczny był odpowiedzią Ducha Bożego na zburzenie Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian. Od czasów Pana Jezusa zgodnie z teologią św. Pawła zawartą w liście do Koryntian sam Zbawiciel jest fundamentem Świątyni: "Według danej mi łaski Bożej jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus". (Za Biblią Tysiąclecia 1 Kor 3, 10-11). A zatem jak można twierdzić, że fundament religii, który nie byłby zbudowany na Chrystusie jest adekwatną odpowiedzią na zburzenie Świątyni?

4. W żadnym wypadku katolicy wierni Tradycji i Domowi Izraela nie są marcjonistami! Tenże bowiem odrzucił Stary Testament, podczas gdy każdy katolik czuje się uprawnionym dziedzicem tychże wspaniałych ksiąg, które Objawiły ludzkości moc Boga Żywego.

5. Sobór Florencki nauczał: "[Kościół] mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom (Mt 25,41), jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni; i że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia, a trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, gdyż nikt – jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet gdyby dla imienia Chrystusa przelał swą krew – nie może być zbawiony, jeśli nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim". (Denzinger-Hünermann 1351. Sobór florencki, 4.02.1442)

Cieszymy się z deklaracji teologów KUL: "Naszym zadaniem jako Pracowników i Studentów katolickiej uczelni, jest bycie wiernymi i zasłuchanymi uczniami Soboru…nie zaś jego recenzentami" i wzywamy do podporządkowania się Soborowi Florenckiemu.

6. Pragniemy tutaj przypomnieć wybitną postać sługi Bożego Franciszka Libermanna, był synem rabina i nawrócił się na wiarę katolicką. Jego priorytetem było głoszenie Dobrej Nowiny wśród swoich współbraci Żydów. Również postać innego konwertyty Alfreda Ratisbone’a zasługuje na pamięć. Nawrócił się dzięki mistycznej wizji Najświętszej Maryi Panny 20 stycznia 1842 roku w kościele św. Andrzeja delle Fratte. Po zastaniu kapłanem całkowicie poświęcił się nawracaniu żydów, gdyby jego postawa była haniebnym prozelityzmem, Najświętsza Maryja Panna wybrałaby inny sposób "wyciągnięcia do niego ręki".

7. Sam Zbawiciel wpierw został posłany do Narodu Wybranego, aby ten przyjął Go jako Mesjasza, świadczą o tym słowa, którymi Mesjasz odpowiedział Kananejce: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». Mt, 15, 24. I Apostołowie wpierw szli do żydów, swych braci, a w drugiej kolejności do pogan, porzucenie misji Zbawiciela i Apostołów jest znakiem rozpoznawczym kościoła nowego adwentu, fałszywego tworu, który chce zastąpić Dom Izraela.

8. Odniesiemy się także do całkowicie niejasnych zwrotów używanych przez teologów KUL w tym fragmencie: "Nasz Bóg jest Trójcą, Wspólnotą Osób. Stąd awspólnotowość, adialogiczność naszego bycia Kościołem nie jest tylko zamknięciem się na Ducha, ale wprost idolatrią. Otwartość na dialog jest zaś nie tyle opcją fakultatywną, ile warunkiem czy też – mówiąc za kard. Grzegorzem Rysiem – objawem nawrócenia od idolatrii do wiary". Jesteśmy tu zmuszeni za radą papieży, którzy ostrzegali przed językiem modernizmu wypaczającym nauczanie Ojców Kościoła, odpowiedzieć językiem św. Tomasza z Akwinu: Pan Bóg jest aktem prostym, Jego istotą jest istnienie, nie ma w Nim żadnej złożoności, Bóg jest Jeden w trzech Osobach. Jak głosi III teza tomistyczna (tezy tomistyczne powstały na zalecenie papieża Benedykta XV, zostały przygotowane przez Kongregację ds. Uniwersytetów Katolickich i zalecone jako wytyczne dla profesorów uniwersytetów katolickich): "Dlatego sam tylko Bóg urzeczywistnia w sobie bezwzględne pojęcie bytu i On sam jest jedyny i całkiem niezłożony; wszystkie inne jestestwa, mające tylko udział w bycie, posiadają naturę ścieśniającą byt; dlatego są złożone z istoty i istnienia, jako z pierwiastków realnie się różniących". Pan Bóg nie potrzebuje wspólnoty ludzi, jest Pełnią Bytu, w Nim zawiera się wszystko co dobre, to my jako Kościół Katolicki potrzebujemy dążyć do tej Jedności jaką jest Trójca Święta, a nie Trójca Święta dążyć do wspólnotowości, jaką jest Kościół. Fakt, że teolodzy KUL rozszerzają tę wspólnotę Kościoła dodatkowo poza Mistyczne Ciało Chrystusa, pokazuje tylko, jak daleko ta uczelnia oddaliła się od Magisterium i nauczania Ojców Kościoła.

9. Chcemy zachować wierność wiecznemu Rzymowi, o którym pisał Arcybiskup Marcel Lefebvre w Deklaracji z 21 listopada 1974 roku, i odwiecznemu Magisterium Kościoła, a także duchowi teologii scholastycznej, która jest wyrazem zdrowej filozofii. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku jako spadkobiercy Akademii Teologii Katolickiej założonej przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego odpowiedzieć na modernistyczne sofizmaty teologów KUL.

Ufamy, że nasze ostrzeżenia spotkają się z należytym przyjęciem!

Błogosławionego Przyjścia Mesjasza!

Studenci Wydziału Teologicznego i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – dnia 22 grudnia 2025 roku w ferię Adwentu 2 kl.

