Poseł PiS ostro do Jacka Kurskiego: Może po prostu wyjdź z naszej partii?

We wpisie odniósł się do jego serii komentarzy dotyczących sytuacji wewnętrznej w PiS oraz ostrej krytyki Mateusza Morawieckiego – byłego premiera i obecnego wiceprezesa partii. "Gdybym tak bardzo nie mógł wytrzymać, że nie jestem jednym z liderów swojego obozu politycznego, że non-stop bym liderów tego obozu brutalnie oczerniał i atakował – to najbardziej honorowym wyjściem byłoby opuszczenie tego obozu" – napisał Jabłoński w mediach społecznościowych.

"Powodzenia i szerokiej drogi"

W dalszej części wpisu poseł PiS zwrócił się bezpośrednio do Jacka Kurskiego: "Więc skoro Jacku tak bardzo nie możesz znieść obecności w PiS, którego wiceprezesem jest Mateusz Morawiecki, to może po prostu wyjdź z naszej partii?". Jabłoński przypomniał również, że Kurski ma już doświadczenie w rozłamach partyjnych: "Zwłaszcza że masz w takich rozłamach doświadczenie – wychodziłeś z niej z tego co pamiętam 3 razy".

Poseł zasugerował także, że decyzja o odejściu z PiS wymagałaby innego rodzaju odwagi niż medialne ataki: "Trzeba do tego odwagi – trochę innego rodzaju niż do medialnych ataków na X czy w telewizjach – mogłyby skończyć się wówczas np. dobre pieniądze, jakie dzięki PiS zarabiasz w Brukseli". Na zakończenie Jabłoński ironicznie zachęcił Kurskiego do stworzenia własnego projektu politycznego: "No ale skoro jesteś taki honorowy i lepiej wiesz jak budować siłę polskiej prawicy – to kto ci broni stworzyć coś swojego według własnych pomysłów? Powodzenia i szerokiej drogi".

Spór Kurski–Morawiecki i reakcja władz PiS

Wpis Jabłońskiego był reakcją na wcześniejszą serię komentarzy Jacka Kurskiego, w których były prezes TVP opisywał, w jego opinii, głęboki kryzys w PiS. Kurski zarzucał Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii, realizowanie własnych ambicji politycznych oraz publiczne sugerowanie gotowości do objęcia funkcji premiera bez mandatu władz ugrupowania. Od stanowiska Kurskiego szybko zdystansowało się kierownictwo PiS. Jarosław Kaczyński, komentując sprawę w wywiadzie dla Kanału TAK!, określił wpisy byłego prezesa TVP jako "niefortunne".

Do sprawy odniósł się także Piotr Müller, który bezpośrednio zwrócił się do Kurskiego: "Jacku, liczę, że po chwili refleksji skasujesz ten wpis" – napisał, krytykując go za pouczanie partii w kwestii strategii politycznej i przypominając jego porażkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kurski wycofuje się z wpisów, ale podtrzymuje swoje tezy

16 grudnia Jacek Kurski opublikował kolejny wpis na X, w którym zapowiedział usunięcie swoich wcześniejszych komentarzy dotyczących sytuacji na prawicy. Jednocześnie podkreślił, że, w jego ocenie, osiągnęły one zamierzony efekt. "Za chwilę skasuję mój wpis na temat sytuacji na prawicy. Cieszę się, że przyniósł założony skutek: wzmocnienie przekonania, że podporządkowujemy swoje ambicje dobru obozu patriotycznego" – napisał Kurski.

W dalszej części wpisu wymienił postulaty, które – jak sugerował – powinny obowiązywać w PiS i w obozie Zjednoczonej Prawicy, w tym: "nie chodzimy na rozmowy do fabryk kłamstw o PiS, nie wyrywamy się na premiera bez mandatu środowiska politycznego, nie proponujemy wspólnych rządów w wielkiej koalicji z Tuskiem, nie zapowiadamy abolicji dla rządów bezprawia". Kurski zaznaczył również, że kluczowe znaczenie ma uznanie hierarchii partyjnej i przywództwa Jarosława Kaczyńskiego: Na zakończenie były prezes TVP podziękował odbiorcom: "Dziękuję prawie 700 tysiącom osób, które zapoznały się z tekstem na moim profilu".

