Norwegia zbudowała na wschodzie Polski obóz szkoleniowy Jomsborg, w którym norwescy instruktorzy szkolą ukraińskich żołnierzy. Uważany jest za jeden z największych obozów tego typu kiedykolwiek utworzonych przez Norwegów. Stacjonują w nim setki norweskich żołnierzy.

Przedsięwzięcie jest częścią operacji "Legio", która obejmuje również dostawy broni i sprzętu na Ukrainę. Operacją dowodzi Norwegia, ale uczestniczą w niej wszystkie państwa nordyckie, bałtyckie oraz Polska.

Norwegowie szkolą w Polsce ukraińskich żołnierzy

Eirik Kristoffersen, naczelny dowódca norweskich sił zbrojnych, powiedział agencji Ukrinform, że jego kraj szkoli ukraiński personel wojskowy w Polsce, ponieważ nadal nie ma możliwości robienia tego na Ukrainie. Dodał, że szkolenia zostaną przeniesione na Ukrainę, "gdy tylko sytuacja na to pozwoli".

Dowódca stwierdził, że na razie Norwegia rozszerza zakres szkoleń w Polsce i stworzy tutaj centrum logistyczne.

Obóz Jomsborg i operacja "Legio"

Jomsborg to legendarna osada wikingów u ujścia Odry. Pojawia się w źródłach z XII-XIII wieku, ale część historyków podważa wiarygodność sag skandynawskich jako źródeł historycznych.

Przy wejściu do obozu znajduje się duży drewniany znak z rzeźbą wikinga, który przypomina o związkach Jomsborgu z Norwegią.

Według danych opublikowanych na początku grudnia przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej z siedzibą w Kilonii, zachodnia pomoc wojskowa dla Ukrainy w 2025 r. może być najniższa od 2022 r., kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja.

Podczas gdy Stany Zjednoczone, kraje europejskie i inne państwa zachodnie przeznaczyły na ten cel średnio około 41,6 mld euro w latach 2022-2024, do listopada darczyńcy ci łącznie przekazali Kijowowi w tym roku zaledwie 32,5 mld euro.

W zeszłym tygodniu na szczycie UE w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro, na którą kraje członkowskie zaciągną wspólny dług. Przywódcom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wykorzystania w tym celu zamrożonych w Brukseli rosyjskich aktywów, co Moskwa uznała za sukces.

