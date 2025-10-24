System kaucyjny okazał się porażką. Wiadomo, ilu Polaków z niego skorzystało

Autorzy raportu podkreślili, że wyniki pokazują cały zestaw problemów, z którymi mogą borykać się Polacy: sporo osób ma jeszcze wyraźny kłopot z określeniem, o co chodzi w idei systemu i jak on faktycznie działa. Jednak zdaniem ekspertów po okresie karencji jest szansa na stopniowy wzrost udziału osób korzystających z systemu.

"Oczywiście brakuje jeszcze rutyny i wygody. System kaucyjny musi stać się elementem codziennych zakupów, tak jak recykling śmieci, by masowo się przyjął. Na razie raczej nie mamy do czynienia z niechęcią wobec idei kaucji. Konsumenci potrzebują czasu, aby ją włączyć w swoje zachowania zakupowe" – powiedział współautor raportu z Shopfully Robert Biegaj, cytowany w komunikacie.

Czemu Polacy nie korzystają z systemu kaucyjnego?

Autorzy raportu mają nadzieję, że sam fakt poboru i późniejszego zwrotu kaucji (gdy na rynku będzie odpowiednia liczba opakowań z oznaczeniami) dodatkowo zmotywuje Polaków do regularnego udziału w tym systemie, jednak z pewnością nie nastąpi to szybciej niż w 2026 roku, gdy upłynie karencja dla producentów i sieci handlowych.

Spośród osób, które nie skorzystały jeszcze z systemu kaucyjnego, najwięcej – czyli 23,7 proc. – stwierdziło, że jeszcze nie było okazji, 18,6 proc. zaznaczyło, że na razie obserwuje temat, zaś 12,4 proc. zapewniło, że zbiera opakowania lub butelki i odda je w większej ilości. Z kolei 17,4 proc. osób, które nie skorzystały jeszcze z systemu, stwierdziło, że w ogóle nie zamierza tego robić, a 9,4 proc. – że nie widzi w tym sensu, ale "jeszcze zobaczy".

Raport został oparty na badaniu, które zostało przeprowadzone w dniach 10-14.10.2025 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Resarch i Shopfully na próbie 987 Polaków w wieku 18-80 lat, którzy są odpowiedzialni za realizację bieżących zakupów w swoich gospodarstwach domowych.

