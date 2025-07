Ilu Polaków planuje wyjazd wakacyjny? Ile chcą wydać? Jest sondaż

Badanie wykazało, że wakacyjny urlop w Polsce planuje co drugi respondent (w ubiegłym roku było to 53 proc.), 11 proc. jeszcze nie zdecydowało o kierunku głównego wyjazdu. Nieznacznie wzrosło zainteresowanie zagranicznym wyjazdem – 39 proc. respondentów zamierza spędzić główny urlop poza Polską (w 2024 r. było to 36 proc.).

Polacy chętnie podróżują po kraju – 78 proc. wyjeżdża do innej polskiej miejscowości minimum raz w roku, a co trzeci robi to nawet cztery razy w roku. Wyjazdy zagraniczne cieszą się mniejszą popularnością – 47 proc. podróżuje za granicę przynajmniej raz w roku, a 26 proc. w ogóle tego nie robi.

Najczęściej za granicę jeździmy z rodziną lub dziećmi (44 proc.) albo z partnerem lub partnerką (40 proc.). Z przyjaciółmi lub znajomymi wyjeżdża co piąty respondent, samodzielnie wyjazdy zagraniczne deklaruje 11 proc. badanych, zaś 3 proc. uczestników badania podróżuje do innych krajów służbowo w towarzystwie współpracowników.

Wakacje 2025. Polacy wydadzą więcej niż w zeszłym roku

Z badania wynika też, że w tegoroczne wakacje wydamy więcej niż w 2024 r. Średnio Polacy planują wydać na swój główny wyjazd 4161 zł za osobę (uwzględniając wydatki na transport, nocleg, wyżywienie i atrakcje), czyli o 391 zł więcej niż w ubiegłym roku.

29 proc. respondentów planuje przeznaczyć na wyjazd maksymalnie do 2500 zł na osobę, a 71 proc. przekroczy tę kwotę. Rok temu te proporcje wynosiły odpowiednio 45 proc. i 55 proc.

Na zagranicznym urlopie płacimy najczęściej gotówką wymienioną wcześniej w Polsce (51 proc. respondentów) lub kartą wielowalutową z banku lub innej instytucji (28 proc.).

Gotówką wymienioną lub wypłaconą na miejscu płaci za granicą 21 proc. wyjeżdżających, zwykłą kartą debetową 16 proc., kartą kredytową 12 proc., a 9 proc. kartą do konta, lecz z pakietem lub limitem walutowym.

Według wskazań badanych, obecnie 39 proc. Polaków w ogóle nie posługuje się walutami obcymi. Wyjazd za granicę to główna okoliczność, w której Polacy korzystają z walut obcych – takie zastosowanie walut deklaruje równo połowa Polaków, 12 proc. oszczędza w walutach obcych, 11 proc. płaci w walutach za zakupy online lub za zagraniczne usługi, 5 proc. deklaruje, że inwestuje w waluty obce, a 4 proc. pracę za granicą i zarabianie w obcej walucie.

Sondaż zrealizował w dniach 6-12 czerwca 2025 r. Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Banku Millennium na reprezentatywnej próbie 1046 osób metodą CAWI.

