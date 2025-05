Nawet 1200 zł ekstra na wakacje. Wielu nie wie o tej możliwości

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje dofinansowanie w wysokości 1200 zł na dziecko. Pieniądze to można przeznaczyć na 9-dniowe turnusy wakacyjne z programem profilaktyki zdrowotnej. Program skierowany jest do dzieci rolników do 16. roku życia.

Trzeba spełnić warunki. Ważna lista

Turnusy organizuje Fundacja "Szansa dla Gmin" we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunki uczestnictwa są następujące: wiek dziecka nie może przekroczyć 16 lat; rodzice wnoszą opłatę własną w wysokości 900 zł; dodatkowe 1200 zł na dziecko pokrywa Fundusz KRUS. Łączny koszt turnusu wynosi 2100 zł na uczestnika.

Przygotowano zróżnicowaną ofertę turnusów wakacyjnych w różnych regionach Polski. Lokalizacje turnusów: Góry – dla miłośników górskich krajobrazów; Morze – nad Bałtykiem dla fanów plaży; Mazury – kraina tysiąca jezior. Jak wskazano, turnusy są realizowane w ośrodkach ZZR "Samoobrona" w lokalizacjach. Zagwarantowano zakwaterowanie i wyżywienie.

Osoby zainteresowane programem powinny skontaktować się bezpośrednio z Fundacją "Szansa dla Gmin" w celu uzyskania szczegółowych informacji o terminach naborów i procedurze składania wniosków. Nabór już trwa, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyzje o przyznaniu dofinansowania zapadają zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W komunikacie zaznaczono, że wśród zalet programu jest obniżenie kosztów wakacji o ponad połowę, możliwość zapewnienia dziecku pełnowartościowego wypoczynku oraz ulga dla budżetu domowego w okresie wakacyjnym.

Czym zajmuje się FSUSR?

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin.

Czytaj też:

To wciąż mało znane świadczenie. Można otrzymać ponad 650 zł miesięcznie