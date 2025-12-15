PiS zawrze sojusz z Konfederacją? Kaczyński zabrał głos

Jarosław Kaczyński podczas rozmowy na Kanale TAK! został zapytany o pakt senacki na prawicy.

– Nie toczą się, ale biorę to pod uwagę. Uważam, że to jest dobre i racjonalne rozwiązanie. Chcemy, żeby proporcje sił między partiami były tutaj wzięte pod uwagę. Nic więcej. Nie chcemy więcej niż ważymy, ale chcemy jednak, żeby to było tyle, ile będziemy ważyć w tym momencie, w którym to porozumienie będzie zawierane – odpowiedział prezes PiS.

Mentzen nie wykluczył paktu senackiego. Ale chce rozmawiać z Nawrockim

Na początku października jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen powiedział, że w sprawie możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim, który „bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać”. Zdaniem Sławomira Mentzena prezes PiS „nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów”.

– Natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej szerokiej listy. Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – dodał lider Nowej Nadziei.

Sławomir Mentzen stwierdził też, że dopóki „głową” w PiS jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko o porozumienie między dwoma partiami. – Gdyby oni odeszli, porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia. Jeżeli nie dojdzie do odejścia, to pewnie nie będzie żadnego porozumienia – ocenił.

Czytaj też:

Wskazał klucz do zwycięstwa PiS. "Jest na wyciągnięcie dłoni"Czytaj też:

"Jest chamem i kłamcą". Wipler o Kaczyńskim