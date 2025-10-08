Pakt senacki na prawicy? Nawrocki może odegrać kluczową rolę

Im bliżej do kolejnych wyborów parlamentarnych, tym więcej opinii dotyczących możliwych sojuszy pojawia się w debacie publicznej. Padają również pomysły dotyczące ewentualnych perspektyw na współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją w kontekście Senatu.O takim pakcie między dwoma prawicowymi partiami wypowiadał się ostatnio m.in. lider Konfederacji Krzysztof Bosak, który przyznał, że nie wyklucza porozumienia.

Sławomir Mentzen krytycznie jednak wypowiada się o prezesie PiS.– Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – stwierdził Sławomir Mentzen w Radiu Zet.

Rola Karola Nawrockiego

Mentzen jednocześnie wskazuje, że ważną rolę w takim porozumieniu mógłby odegrać prezydent.

– Gdyby Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. Znaczy z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – tłumaczył lider Konfederacji.

– Natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej szerokiej listy. Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – dodał polityk.

W dalszej części rozmowy Mentzen stwierdził, że dopóki "głową" w PiS jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko o porozumienie między dwoma partiami. – Gdyby oni odeszli, porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia. Jeżeli nie dojdzie do odejścia, to pewnie nie będzie żadnego porozumienia – stwierdził.

