PiS czy PO? Bosak o możliwej koalicji

"Czy sądzisz, że w przyszłości PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy agencji SW Research w sondażu na zlecenie "Wprost". Co ciekawe, aż 42,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 31 proc. ankietowanych uważa, że możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Z kolei 26,8 proc. pytanych jest odmiennego zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach sondażu przeprowadzono 846 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Bosak: Jesteśmy gotowi, by zmieniać prawo na lepsze

O sprawę ewentualnych koalicji z największymi polskimi ugrupowaniami został zapytany we wtorek na antenie TVP Info poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Odnosząc się do możliwości współpracy z PiS, wicemarszałek Sejmu odpowiedział: "Jesteśmy gotowi do tego, żeby zmieniać w Polsce prawo na lepsze". – A o koalicjach będziemy rozmawiać po wyborach – dodał.

W podobnym tonie Krzysztof Bosak wypowiedział się na temat ewentualnej koalicji z PO, w której funkcję premiera pełniłby Radosław Sikorski. – Nie będę spekulował o żadnych przyszłych koalicjach. Nie ma to najmniejszego sensu – zaznaczył.

Wicemarszałek Sejmu: Im słabsi koalicjanci, tym silniejszy Tusk

Polityk Konfederacji odniósł się do sytuacji panującej w obecnej koalicji rządzącej.

– Dużo ludzi mnie pyta, czy może będą przyspieszone wybory, czy może coś się zmieni na lepsze. I moja odpowiedź jest, że chyba niestety nie – powiedział Bosak. – To, co się dzieje w Polsce 2050, również się w to wpisuje, bo im słabsi koalicjanci, tym silniejszy premier Tusk – dodał.

Wicemarszałek Sejmu skomentował również działania resort sprawiedliwości i Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

– To jest organizacja reprezentująca tych radykałów z jednej strony. (…) Szkoda, że zabrakło im energii, żeby teraz bronić praworządności, jak teraz minister Żurek czy wcześniej minister Bodnar robią różne rzeczy bez ustawowej podstawy – powiedział Krzysztof Bosak.

