Zaskakujący sondaż polityczny. Złe wieści dla Konfederacji?

Mimo że obecnie Konfederacja posiada stosunkowo małą reprezentację w Sejmie, to sondaże z ostatnich tygodni pokazują, że bez partii Mentzena i Bosaka stworzenie rządu może okazać się niemożliwe. Co prawda przewaga PiS i Koalicji Obywatelskiej nad mniejszymi ugrupowaniami jest całkiem spora, to jednak obie formacje będą potrzebowały koalicjantów do stworzenia większości sejmowej. W szczególnie trudnej sytuacji wydaje się być KO, gdyż dwójka jej obecnych koalicjantów – PSL oraz Polska 2050 – ma bardzo małe szanse, by wejść do przyszłego Sejmu.

Konfederacja w rządzie?

W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy Polacy chcieliby, aby w przyszłym Sejmie to Konfederacja współtworzyła rząd (bez znaczenia czy z KO, czy też z PiS). Respondenci pozostają jednak sceptyczni.

Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało zaledwie 25,7 proc. ankietowanych. Przeciwnych wejściu Konfederacji do rządu jest z kolei aż 45 proc. uczestników sondażu. Warto zauważyć, że olbrzymia część respondentów po prostu nie ma zdania w tej kwestii. 29,1 proc. ankietowanych bowiem jest niezdecydowanych.

Z badań wynika, że zwolenników wejścia Konfederacji do rządu jest nieco więcej wśród mężczyzn (30,6 proc.) niż kobiet 21,5 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

